【運達投顧】本週反彈關鍵時刻

近日國際股市不是大漲就是大跌，忽漲忽跌幅度都很大增添股市操作的困難度，但各國指數並不是在高檔大震盪而是都經過一段修正後開始大漲大跌，可見指數雖未必馬上穩定可是個股一定有落底上漲的機會，因此操作上要先從個股的角度進場，如何研判後勢操作重點如下：

1. 美股前天大跌昨天因推特、微軟、特斯拉、英特爾等重量級個股財報表現優於預期，加上銀行股如：富國銀行、花旗、美國銀行、摩根大通等皆收漲 1.5% 以上，激勵美股四大指數全面反彈，道瓊漲 1.63%、高科技股大漲約 3%、費半上漲 2.3%，經過兩天的大漲大跌道瓊昨天還未站回年線但短線暫時先化解持續破底的危機，尤其最弱勢的費半指數昨天我們提示離去年 8 月的起漲點也只差 58 點，因此費半再跌接近前波起漲點加上乖離非常大的情況下這幾天很有機會跌深反彈，當費半能不再創低且弱勢股可出現反彈會帶動台積電的上漲這對台股指數有利，因此台股現階段仍以區間看待等待下週較大的跌深反彈機會。

2. 亞股昨天全面重挫但下午盤陸股從大跌拉回到平盤，中國股市是亞股中最弱勢的，近期在中國政府屢放利多政策做多的激勵下本週已經在低檔出量，指數雖然尚未站上月線出現明顯的底部，但就月線成本來看 11 月開始成本將降低因此陸股在 11 月將站上月線出現明顯的底部，這對亞股的止跌反彈有很大的幫助，而台股在我們規劃中也說明下週後半週來到 10 月底 11 月初在月線成本開始降低的利基下會有明顯的反彈機會，所以近期的大震盪就技術面來看乖離過大，結構面最弱的費半以及陸股都有止跌反彈的機會，若再搭配籌碼面台股雖然指數偏弱但也不宜過度偏空以免錯失低接的機會。

3. 從籌碼來看對台股的反彈很有利，外資昨天在台股大跌時期貨多單增加 6593 口未平倉口數來到 3.7 萬口這是創 9/7 以來的新高，而 9/7 當時指數在 10800 多點很明顯看到外資低檔偏多操作，且口數在近期有機會站上 4 萬口，而融資昨天大減 38 億來到 1266 億元創 105 年 11 月中以來的新低當時台股指數在 8900 多點，可見融資比大盤加速落底的跡象因此有利個股的跌深反彈，所以個股的操作會領先指數的上攻。

4. 就結構來看近日分析弱勢股的止跌是台股反彈的關鍵，近期的弱勢族群以被動元件、矽晶圓、光學股為主，若這三個族群不止跌台股就沒有止穩的機會，現階段這三大族群股價都已經經過大幅度的修正但籌碼面仍在調整中，唯一融資大幅減肥者以光學股為主，因此操作方向應先以光學股的低接為主，當光學股可以順利從低檔反彈那麼被動元件矽晶圓離底部也不會太遠，搭配台股技術面在下週有明顯的反彈機會，因此近日要留意國巨玉晶光的落底反彈，當這兩檔龍頭都跌不下去其它相關個股就會有快速攻擊的機會，這裡要開始彎腰撿鑽石不要錯失撿便宜的機會。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。