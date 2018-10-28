國內汽、柴油價格明（29）日起各調降0.4元

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各 0.4 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 29.5 元、95 無鉛汽油每公升 31.0 元、98 無鉛汽油每公升 33.0 元、超級柴油每公升 27.7 元。

台灣中油表示，本週原油受沙烏地阿拉伯承諾將維持原油市場供應穩定及美國商用原油庫存水位連 5 週上升等因素影響，致價格下跌。依浮動油價機制計算，本週 95 無鉛汽油應調零售價為 31.4 元，超過 30 元，依據經濟部 5 月 11 日公布之油價平穩機制，由台灣中油吸收 1/4 調幅，汽、柴油每公升各吸收 0.4 元，各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上週公告零售價相比各調降 0.4 元。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油將密切注意國際油價走勢，並依據平穩機制調節國內油價。國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。