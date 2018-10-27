北京銀保監局要求穩妥處置股票質押風險，避免強制平倉

中國財經媒體--第一財經周五晚間報導稱，從接近北京銀保監局籌備組獲悉，籌備組已於當日印發關於做好當前股票質押融資業務風險管理的指導意見，要求在京銀行業金融機構穩妥有序處置股票質押融資業務風險，就已暴露風險的項目強化與交易所和監管部門的溝通處置，避免強制平倉。

該指導意見提出，在京銀行業金融機構穩定信貸資金支持，根據上市公司股票市值動態變化情況，合理調整股票質押率；有條件的應及時恢覆授信，在上市公司落實增信的前提下，應進一步提高質押融資水平。

在鼓勵融資支持優質企業和面臨暫時性困難企業的同時，指導意見也明確打擊惡意逃廢債行為，強調對於有惡意逃廢債行為、列入全國法院失信被執行人等情形的企業，要有序實現市場出清。

“現階段因未平倉所形成的賬面浮虧或融資風險，可不納入相應的風險和績效考評，可不影響監管評價結果。”指導意見稱，“通過落實盡職免責機制，有效增強銀行機構穩妥處置風險的信心，有利於加快平穩資本市場波動。”

同時，在資管新規過渡期內，為維持必要的流動性和市場穩定，在京銀行業金融機構可積極發行老產品對接存量產品所投資的未到期資產，但要嚴格控制存量規模，旨在推動資管新規穩妥實施。

報導並稱，北京銀保監局籌備組於10月19日經銀保監會宣布正式成立，這是籌備組成立後發布的首份規範性文件。

指導意見明確，加強組織協調、建立股票質押風險動態監測機制、穩妥有序處置風險、穩定信貸資金支持、落實債權人委員會機制、支持市場化法治化債轉股、穩妥實施資管新規、支持理財資金合規開展股票價值投資、提升綜合金融服務等九項監管要求和具體工作措施，指導在京銀行業金融機構科學合理地做好當前股票質押融資業務風險管理，推動金融市場健康發展。

中國日前緊鑼密鼓出台一系列舉措，力圖以市場化方式緩解民企融資難題，緩釋股權質押風險。央行官員周五在政策吹風會上對相關政策進行了進一步闡釋，這是央行今年8月舉行“有效緩解企業融資難融資貴”吹風會後，時隔兩個月舉行的又一場內容相近的吹風會，凸顯在經濟下行壓力加大、“國進民退”質疑聲起的現實面前，政府對民企困境的高度重視。

路透北京10月27日