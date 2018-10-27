中國太保(601601-CN)前三季實現凈利127.15億元 同比增16.4%

中國太保(601601-CN)發布的三季報顯示，今年前三季度，該集團實現凈利潤127.15億元，同比增長16.4%。

今年前三季度，中國太保實現保險業務收入2663.10億元，同比增長14.0%。其中：太保壽險實現保險業務收入1769.96億元，同比增長14.2%；太保產險實現保險業務收入889.83億元，同比增長13.5%。具體來看，太保壽險方面，個人客戶業務代理人渠道實現業務收入1599.12億元，同比增長17.2%。其中，新保業務395.91億元，同比下降15.4%。太保產險方面，車險業務收入640.41億元，同比增長8.0%；非車險業務收入249.42億元，同比增長30.8%。截至今年9月末，中國太保集團的投資資產為11836.88億元，較上年末增長9.5%。

截至今年9月末，中國太保的資產管理業務基於負債特性，保持大類資產配置基本穩定。其中，固定收益類資產占比83.7%，較上年末上升1.9個百分點；權益投資類資產占比13.3%，較上年末下降1.3個百分點，其中股票和權益型基金合計占比6.4%，較上年末下降1.0 個百分點。

今年前三季度，中國太保的投資資產年化凈投資收益率為4.8%，年化總投資收益率為4.7%，年化凈值增長率為4.8%。

中國證券網 作者：黃蕾