【華冠投顧】賴昇楷：空方仍掌握球權 台股創波段新低 賣壓已輕的止穩訊號是什麼呢?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到大盤重挫但內在不少數據卻反而見到好轉跡象，結果昨夜立即出現美股的強彈，今日大盤更開高並一度上漲百點突破昨日高點，印證了市場中總是有先知先覺的卡位者。不過比較可惜的是亞股盤中逆勢大跌拖累台股開高走低，終場大盤 - 31 點，OTC 指數 - 1.26%。

受到美元指數創波段新高影響，今日資金撤離亞股動作明顯，連帶牽動台股賣壓跟進，以致早盤指數拉高同時卻伴隨大盤委賣張數擴增的反常現象（正常利多開盤會抑制賣壓），大盤預估量也不見明顯下降（昨日在 Line@提過要 "量縮強拉" 才是好現象），造成了台股再度殺盤創波段新低。

今日低檔依舊存在不小的護盤力道，不過台股畢竟還是處於不斷創低的空頭結構，盤面即便見到多頭加強抵抗力道的跡象也不能太快摸底，需要等待多頭證明本身具備回擊的企圖與實力，才可積極參與多頭反攻的行列。

至於盤勢反轉的標準是什麼？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便知道。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以破底反彈的《6451 訊芯 - KY》、《2340 光磊》... 較為突出；弱勢股則有持續破底的《5483 中美晶》、《6488 環球晶》、《3105 穩懋》、《3035 智原》... 等。

＜避開個股＞

外資前波買超集中在傳產及金融類股身上，本波賣超自然也是拿這兩大類股當主要提款機，之前提過應該避開的一些金融傳產龍頭股，如水泥族群《1101 台泥》、《1102 亞泥》；塑化族群《1301 台塑》、《1303 南亞》；紡織族群《1402 遠東新》；鋼鐵族群《2002 中鋼》；金融族群《2882 國泰金》、《2881 富邦金》... 都有明顯頭部型態，別因這些族群一向最容易成為護盤標的而逆勢承接。

此外，部分原本抗跌的電子股若在震盪過程持續有量，也要提防震盪出貨的補跌壓力，像是《5269 祥碩》、《4912 聯德控股 - KY》、《2439 美律》... 等，近日都出現補跌的走勢。

＜鎖定個股＞

先前電子股是拖累台股的最大元凶，股價腰斬甚至更慘的電子股比比皆是，不過先跌的通常也會先止穩，故可趁著大盤持續破底過程中，留意抗跌築底的電子股，不過這些個股暫時都只能當作「口袋名單」，不斷去蕪存菁，待大盤確定止穩甚至「破底翻」，再作切入動作。

例如 10/12 提醒光學族群出現低檔轉強、法人逢低收籌碼的現象，之後便走出逆勢上攻走法，近日回跌則需留意之後是否守住前低並且量縮，是則持續追蹤，否則予以剔除，如此類推。

這兩天逆勢守住前低的電子股尚有《3231 緯創》、《5243 乙盛 - KY》、《6160 欣技》... 等，也可加進口袋觀察名單。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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