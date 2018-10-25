莊家彬：未來重點發展大灣區高科技產業 香港樓市需求仍存在

港珠澳大橋昨日正式通車，將有助深化三地經濟融合發展，完善粵港澳大灣區基礎設施及促進互聯互通。莊士中國投資(00298-HK)董事總經理莊家彬出席活動時表示，粵港澳大灣區共11個城市，一小時生活圈將大家距離拉近，每個城市有不同優勢，可以進行互補。

在發展大灣區方面，莊家彬表示，公司未來會將焦點放在工業或初創企業上。他指出，大灣區的發展佈局分為數個區域，深圳可以說是中國的硅谷，很多高科技、高新產業都位於深圳，包括人工智能、虛擬貨幣、網上金融、生物醫療，東莞則是製造力量非常強勁的地方，而香港是非常好的世界融資平台，他認為，香港企業可以借助這個優勢，更加投入去內地的發展。

新一份施政報告提出「明日大嶼」計劃，引起社會關注，莊家彬表示，這是政府一個長遠的發展目標，作為地產商，對「明日大嶼」計劃非常支持，因為可提供更多土地蓋樓。他指出，因為這個計劃比較長遠，社會有很多不同聲音屬於正常，但是香港是一個多元化社會，相信政府也會聆聽各界聲音。

對於香港樓市氣氛轉淡，他認為，樓市需求仍然存在，不過在現時世界經濟環境下，很多人持觀望態度，加上十月份美國有機會加息，所以大家比較審慎。不過他表示，一個地方樓價反映了大家怎麼看待這個城市，他相信大家對香港未來發展仍存有信心。

中美貿易糾紛不斷，莊家彬表示，香港夾在中間，港元又和美元掛鉤，除了股市之外，可能會影響香港整體經濟，但是也可能會帶來機遇，在新形勢下可積極找新的貿易夥伴。

擔任香港菁英會主席的莊家彬，今日聯同榮譽主席洪為民教授等，出席2018博鰲亞洲論壇青年會議(香港)的記者會。適逢改革開放四十周年，以及粵港澳大腕去規劃即將出台，論壇主題定為「改革開放的中國與世界」。

文：敖璐斯