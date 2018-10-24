京東: 港珠澳大橋節省物流4小時!

港珠澳大橋通車，京東公佈於10月24日，首隊京東物流運輸車隊裝載消費者購買的商品由香港元朗倉出發，經過港珠澳大橋到達珠海後進行申報清關，全程僅用50分鐘，隨即由京東物流配送員直接送達消費者。過往，商品由深圳皇崗通關，再經虎門大橋到珠海，全程逾200公里，需要超過5小時才能通行，港珠澳大橋的通車讓這段路程節省了四個小時。

這次看似普通的貨物運輸過程，卻開啟了一個全新時代，港珠澳大橋正式通車，讓內地消費者可以更快收到香港及海外商品，亦為跨境電商的發展帶來極大幫助。此外，「三地三檢」、24小時通關以及珠海澳門首次「合作查驗，一次放行」創新模式，讓港澳粵三地進出口的時效得到顯著提升。

依托港珠澳大橋的連通，隨著進出口業務的增長，京東物流在大灣區的供應鏈基礎設施將全面升級，未來將依據大陸地區的倉配一體化的模式和標準，在珠海設立國際快件監管中心、航運、陸運分揀轉運中心等配套設施，佈局集團內第一個集跨境、海外直采、國際快遞的綜合性智能口岸，全面提升跨境終端消費者的購物感知與體驗。

京東物流早在四年前就在香港建立了倉庫，是連接內陸與海外多個國家的海外倉及物流服務的超級樞紐，香港倉面積約1萬平方米。

港珠澳大橋的通車，不僅為京東物流在港澳台及海外各國的發展提供新動能，亦成為大灣區經濟發展的新引擎。以京東物流大灣區保稅倉為例，從全國來看，2015至2017年大灣區跨境進口商品占到全國40%以上，跨境商品金額也占到全國40%以上。