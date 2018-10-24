【異動股】國改概念股午後拉升 中成股份(000151-CN)等2股漲停

午後，國改概念股異動拉升，截至發稿，中成股份(000151-CN)漲停報10.74元，國投中魯(600962-CN)漲停報7.91元，瑞泰科技(002066-CN)漲6.51%報7.2元，津勸業(600821-CN)、英力特(000635-CN)、中國動力(600482-CN)、洛陽玻璃(600876-CN)、兩面針(600249-CN)等漲幅居前。

消息面上，10月24日國家發改委召開宏觀經濟運行情況發佈會上，發改委政策研究室副主任兼新聞發言人孟玮介紹，在重要領域混合所有製改革試點取得新進展。

截至目前，已開展三批共50家混改試點，第一批、第二批中的中國聯通、東航物流、内蒙一機等試點企業改革取得重要成效，在完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率等方面取得重要經驗，示範效應逐步顯現。第三批混改試點企業共31家，包括10家央企集團下屬子企業和21家地方國企。目前，我委已批復8家央企子企業試點方案，各地已批復15家地方國企試點方案，其餘試點方案也在抓緊履行批復程序。

同時，發改委會同有關部門進一步完善混改試點配套政策，出台了《關於深化混合所有製改革試點若幹政策的意見》，今年8月份印發了《國有企業混合所有製改革相關稅收政策文件匯編》，目前正抓緊研究混改試點企業員工持股等政策。