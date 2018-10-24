【盈喜】天德地產(00266-HK)凱聯國際酒店(00105-HK)料中期業績轉虧為盈

凱聯國際酒店(00105-HK)及天德地產(00266-HK)聯合宣布，預期天德及凱聯截至2018年9月30日止6個月中期業績均錄得除稅前溢利，去年同期則錄得除稅前虧損。溢利產生主要是因為天德集團和凱聯集團投資物業之估值虧損減少所致。投資物業估值虧損只會影響天德集團和凱聯集團在會計上的溢利或虧損，而不會對其現金流量造成影響。

凱聯董事會預期凱聯集團截至2018年9月30日止6個月未經審核除稅前溢利約2.34億元，而截至2017年9月30日止6個月則錄得除稅前虧損約1.25億元。溢利產生主要是因為凱聯集團之投資物業估值虧損減少約3.72億元所致。投資物業估值虧損只會影響凱聯集團在會計上的溢利或虧損，而不會對其現金流量造成影響。

凱聯董事會預計，截至2018年9月30日止6個月，該集團一般業務運作帶來的業績將輕微下跌。由於凱聯是天德持有50.01%股權的附屬公司，基於與凱聯類似的原因，天德董事會根據天德集團管理賬目之初步審閱，預期天德集團截至2018年9月30日止6個月未經審核之綜合業績將錄得除稅前溢利約2.36億元，而截至2017年9月30日止6個月則錄得除稅前虧損約1.12億元。溢利產生主要是因為天德集團之投資物業估值虧損減少約3.66億元所致，投資物業估值虧損只會影響天德集團在會計上的溢利或虧損，而不會對其現金流量造成影響。天德董事會預計，截至2018年9月30日止6個月，該集團一般業務運作帶來的業績將輕微下跌。

