【華冠投顧】市場恐慌情緒再起，台股大跌將回測前低!

美股漲跌互見，亞股重挫，昨日回神的台股今日開低走低，終場下跌 199 點，9775 作收，跌破 9800 關卡，成交量 1015 億元，價跌量增格局。

美股道瓊指數收黑，加上美國總統川普有意退出中程核飛彈條約，受市場消息面衝擊，亞股普遍重挫，連昨日回神的台股今日也重挫近 200 點。主要權值股領跌，台積電 (2330) 收在 230 元，跌 2.95%。股王大立光 (3008) 收在 3335 元，跌 4.8%，聯發科 (2454) 收在 214 元，跌 3.4%。可成 (2474) 收在 304 元，跌 3.5%，國巨 (2327) 收在 366 元，跌 6.1%，華新科 (2492) 收在 148.5 元，跌 8.3%，國泰金 (2882) 收在 49.3 元，跌 1.99%，富邦金 (2881) 收在 49.55 元，跌 0.9%。而在傳產股中水泥股大跌 4.4%，跌幅最重。

台股自跌破萬點後，近日收盤價已連 7 日未能站回萬點，重回萬點似乎好難，反觀今日大跌後，指數離前波 9740 低點已近在咫尺，但我們認為大盤來到這邊是相對低檔，明日若跌破前低 9740 點，反而是好事，能創造更大機會，建議大家要反向操作，趁低檔下跌逢低進場一定會贏 !

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