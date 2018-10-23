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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月23日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         14492         0    00632R 元大台灣50反1         -14981         0  
00655L 國泰中國A50正2          4848         0    00677U 富邦VIX                -7591         0  
2885   元大金                  3447      9392    2409   友達                   -6714    -25399  
00672L 元大S&P原油正2          3197         0    2330   台積電                 -4954    -44115  
00631L 元大台灣50正2           2861         0    2303   聯電                   -3574    -22834  
00636  國泰中國A50             1801    -14635    6116   彩晶                   -2579    -29003  
006205 富邦上証                1567         0    2324   仁寶                   -2548    -21515  
6176   瑞儀                    1503       595    2892   第一金                 -2426    -21848  
2337   旺宏                    1442    -26668    3481   群創                   -2240    -17380  
00664R 國泰臺灣加權反1         1371         0    2886   兆豐金                 -1942     -3231  
0050   元大台灣50              1163    -44841    2352   佳世達                 -1927     -7953  
2888   新光金                  1154     13694    2633   台灣高鐵               -1710      2338  
2883   開發金                  1106      2405    1312   國喬                   -1568     -6421  
2834   臺企銀                  1102      2592    2356   英業達                 -1447     -7709  
2884   玉山金                  1036     -1303    2882   國泰金                 -1443     -4463  
2344   華邦電                   936     -4458    2881   富邦金                 -1346      1192  
006206 元大上證50               914         0    2408   南亞科                 -1177     -3121  
00675L 富邦臺灣加權正2          885         0    5880   合庫金                 -1082    -12853  
00634R 富邦上証反1              805         0    4938   和碩                   -1072     -4030  
2448   晶電                     791      5463    2891   中信金                 -1061     -6976  
00640L 富邦日本正2              692         0    2456   奇力新                  -954     -1714  
2353   宏碁                     687      2274    2449   京元電子                -939     -7028  
6153   嘉聯益                   661      1360    2542   興富發                  -934     -7080  
6278   台表科                   580      -722    3706   神達                    -919     -9362  
00642U 元大S&P石油              553         0    1402   遠東新                  -894      4076  
00663L 國泰臺灣加權正2          543         0    3231   緯創                    -881    -15180  
2618   長榮航                   510     -2384    2354   鴻準                    -849     -2307  
0061   元大寶滬深               500      -989    1504   東元                    -847     -7430  
2890   永豐金                   500     -4376    2887   台新金                  -781    -12366  
00665L 富邦恒生國企正2          422         0    6120   達運                    -762     -3651  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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