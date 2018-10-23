◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月23日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 14492 0 00632R 元大台灣50反1 -14981 0 00655L 國泰中國A50正2 4848 0 00677U 富邦VIX -7591 0 2885 元大金 3447 9392 2409 友達 -6714 -25399 00672L 元大S&P原油正2 3197 0 2330 台積電 -4954 -44115 00631L 元大台灣50正2 2861 0 2303 聯電 -3574 -22834 00636 國泰中國A50 1801 -14635 6116 彩晶 -2579 -29003 006205 富邦上証 1567 0 2324 仁寶 -2548 -21515 6176 瑞儀 1503 595 2892 第一金 -2426 -21848 2337 旺宏 1442 -26668 3481 群創 -2240 -17380 00664R 國泰臺灣加權反1 1371 0 2886 兆豐金 -1942 -3231 0050 元大台灣50 1163 -44841 2352 佳世達 -1927 -7953 2888 新光金 1154 13694 2633 台灣高鐵 -1710 2338 2883 開發金 1106 2405 1312 國喬 -1568 -6421 2834 臺企銀 1102 2592 2356 英業達 -1447 -7709 2884 玉山金 1036 -1303 2882 國泰金 -1443 -4463 2344 華邦電 936 -4458 2881 富邦金 -1346 1192 006206 元大上證50 914 0 2408 南亞科 -1177 -3121 00675L 富邦臺灣加權正2 885 0 5880 合庫金 -1082 -12853 00634R 富邦上証反1 805 0 4938 和碩 -1072 -4030 2448 晶電 791 5463 2891 中信金 -1061 -6976 00640L 富邦日本正2 692 0 2456 奇力新 -954 -1714 2353 宏碁 687 2274 2449 京元電子 -939 -7028 6153 嘉聯益 661 1360 2542 興富發 -934 -7080 6278 台表科 580 -722 3706 神達 -919 -9362 00642U 元大S&P石油 553 0 1402 遠東新 -894 4076 00663L 國泰臺灣加權正2 543 0 3231 緯創 -881 -15180 2618 長榮航 510 -2384 2354 鴻準 -849 -2307 0061 元大寶滬深 500 -989 1504 東元 -847 -7430 2890 永豐金 500 -4376 2887 台新金 -781 -12366 00665L 富邦恒生國企正2 422 0 6120 達運 -762 -3651 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股