【大慶證券】盤前分析－美股漲跌互見 台股震盪築底



◆盤勢分析

昨日美股四大指數漲跌互見，受惠於重量級科技股財報週即將登場，FAANG 中僅 Netflix 下跌 0.94%，其餘皆分別上漲 0.43~1.43%，激勵以科技類股為主的那斯達克與費半指數分別上漲 0.26% 及 0.67%。美股在企業財報表現強勁下，短線有望淡化市場利空消息，不過就技術線型來看，美股四大指數並未出現轉強訊號，建議保持觀望。

受到上週五費半指數大跌 1.55% 影響，台股昨日開低，盤中一度大跌近百點，不過陸股在中國政策及官方喊話激勵下，延續上週五強彈格局，帶動亞股全面走揚，台股開低走高，終場以 9974 點作收，上漲 55 點，成交量 1023 億元。台股短線上有初步止跌訊號出現，包括台幣止貶轉升、陸股破底危機暫除、外資轉賣為買、大盤日 KD 低檔交叉向上，不過仍需留意美債殖利率維持高檔、國際政經局勢紊亂、外資期貨多單減少 6287 口、成交量低迷，法人與一般投資人追價買盤意願不足，台股縱有反彈力道也有限，研判短線台股將在 9740~10272 點之間震盪整理，建議投資人仍應保守以待。

權值股以台積電、大立光、台達電等表現最為亮眼，受惠於蘋果新品發表會將於 10/30 登場、電子類股跌深，資金有回流電子族群跡象，短線上應有機會陸續反彈。權值股走勢漲跌互見，不過中小型個股火種未熄，盤面上各有亮點，受惠於 iPhone XR 將於本週五正式上市，業績動能轉強，康控 - KY 以漲停作收，GIS-KY、精材、TPK-KY、頎邦等漲幅也都在 3% 以上，相關概念股有機會輪流表態；伺服器相關類股因貿易戰與 Intel 晶片缺貨，市場信心動搖，波段跌幅較深，昨日如：台燿、博智、嘉澤皆出現強勁反彈，不過多數線型仍偏空，且法人並未明顯轉買，短線先以反彈視之；其餘如亞德客 - KY、奇力新、達方、環球晶、台勝科、大江、遠東新、原相、瑞儀等人氣股在股價跌深後，也出現強勁反彈，漲幅皆在 3% 以上，但並未有明顯的族群性，因此建議先保持觀望即可。另外生技族群在指標股康友 - KY 昨日跌停重挫下，類股多方氣勢料將難以延續，建議可先獲利了結，落袋為安。近期盤勢表現較為凌亂，選股難度高，短線多方族群可留意 iPhone XR 相關供應鏈、跌深的業績股，不過考量盤面上族群輪動快速，且大盤並未出現明確轉強訊號，操作上仍建議保守為宜。

