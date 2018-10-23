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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月22日 交易日  
  
停止融資  融資分配 停止融券          融券分配 股價波動  降    低  股    權  成 交 量  融券餘額 >=
                                              過    劇  融資成數  過度集中  過度異常  融資餘額60%
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合世      晟楠     富邦美債1-3                大江                新昕纖    生泰      碩禾
易威      駿熠電   富邦美債20年               信立                謚源      訊聯
百略               元大美債7-10               穩懋                東林      寶島科
穆拉德             富邦中國政策債             迎輝                欣厚-KY   德麥
南璋               元大美債1-3                牧德                友銓      中華食
勝昱               元大投資級公司債           信驊                達威      世坤
精確               元大中國債3-5              撼訊                三圓      冠好
宏易               群益15年IG電信債           松崗                雙喜      萬國通
唐鋒               群益15年IG科技債           神盾                力泰      新昕纖
榮群               群益10年IG金融債           奧斯特              理銘      精確
天宇               國泰投資級公司債           博智                亞都      長佳
新零售             國泰5Y+新興債                                  東凌-KY   大恭
力新               國泰1-5Y高收債                                 明揚      永純
恩得利             富邦全球投等債                                 綠河-KY   泓瀚
李洲               富邦全球高收債                                 欣泰      致振
凱柏實業           國泰中國政金債5+                                         創威
元炬               富邦中政債0-1                                            唐榮
及成               富邦A級公司債                                            晉椿
和進               FH中國政策債                                             久陽
耀勝               凱基中國債3-10                                           強新
倚強               凱基新興債10+                                            松和
錦明               凱基科技債10+                                            川寶
鑫創               元大AAA至A公司債                                         李洲
廣寰科             群益AAA-AA公司債                                         及成
點晶               群益15年IG公用債                                         新洲
建舜電             群益15年EM主權債                                         倚強
泰谷               合世                                                     至寶電
典範               易威                                                     錦明
長天               百略                                                     宇環
益通               穆拉德                                                   點晶
振維               南璋                                                     加百裕
鴻翊               勝昱                                                     幸康
迎輝               精確                                                     泰谷
欣厚-KY            健信                                                     矽瑪
兆遠               宏易                                                     先益
太欣               唐鋒                                                     新鉅科
系統電             榮群                                                     晶達
世紀               天宇                                                     友銓
華容               新零售                                                   寶聯通
建榮               力新                                                     凱鈺
立衛               恩得利                                                   三聯
天揚               李洲                                                     合邦
鈺創               凱柏實業                                                 萬旭
佳總               元炬                                                     訊達
合正               及成                                                     撼訊
寶聯通             和進                                                     亞銳士
凱鈺               耀勝                                                     信昌電
德宏               倚強                                                     合晶
合邦               錦明                                                     全譜
萬旭               鑫創                                                     易通展
驊宏資             廣寰科                                                   沛波
久正               點晶                                                     元隆
上揚               建舜電                                                   沛亨
全譜               泰谷                                                     迅德
易通展             典範                                                     倉和
安鈦克             長天                                                     光菱
元隆               益通                                                     星雲
沛亨               振維                                                     三圓
九暘               鴻翊                                                     三豐
凱碩               迎輝                                                     雙喜
全達               研勤                                                     力泰
奧斯特             欣厚-KY                                                  豐謙
保銳               兆遠                                                     理銘
越峰               太欣                                                     惠普
英格爾             系統電                                                   中連貨
士開               世紀                                                     易飛網
昇益               華容                                                     亞都
志嘉               建榮                                                     老爺知
富裔               立衛                                                     滿心
正德               天揚                                                     東凌-KY
燦星旅             鈺創                                                     德記
富驛-KY            佳總                                                     大展證
劍湖山             合正                                                     誠品生活
德記               寶聯通                                                   泰偉
泰偉               凱鈺                                                     華義
華義               德宏                                                     得利影
昇華               合邦                                                     時報
得利影             萬旭                                                     琉園
鼎創達             驊宏資                                                   旭然
花王               久正                                                     鼎創達
邦泰               上揚                                                     捷必勝-KY
                   全譜                                                     明揚
                   易通展                                                   紅木-KY
                   安鈦克                                                   綠河-KY
                   元隆                                                     欣雄
                   沛亨                                                     欣泰
                   九暘                                                     大汽電
                   凱碩
                   全達
                   奧斯特
                   保銳
                   越峰
                   英格爾
                   士開
                   昇益
                   力泰
                   志嘉
                   富裔
                   正德
                   燦星旅
                   富驛-KY
                   劍湖山
                   德記
                   泰偉
                   華義
                   昇華
                   得利影
                   時報
                   鼎創達
                   花王
                   邦泰
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