【顧德投顧】國際利空暫歇,跌深個股有機會反彈,操作積極者可以考慮

◆盤勢分析

上周六日, 義大利表示不會修改明年預算赤字, 但是也絕不會退出歐元區, 在這情況下, 只要義大利公債殖利率不要持續爆衝, 其實問題就不大, 至於義大利跟歐盟的爭議, 就可以先不要理他了, 因為歐洲常常這樣, 吵一些事情, 然後都沒有結果, 就像英國脫歐這樣, 事情都過幾年了, 英國還沒脫歐, 不斷的談判, 協商, 然後股市也沒動靜, 不斷注意他們真的有點沒有營養, 我們會不斷注意公債殖利率, 出問題再來跟大家報告, 至於沙國跟美國的關係, 應該不會持續惡化, 雖然昨天沙國股市下跌不少, 但是美國在很多事情上都要跟沙國合作, 也希望拿到沙國的軍武訂單, 總金額高達一千億美金, 所以美國要拿人家錢, 怎麼可能大規模制裁, 這件事的機率也大幅下滑, 中美貿易戰好像也有點緩和, 中國甚至提出明年要減稅刺激經濟, 這些都會幫助股市在這邊出現反彈行情

但是大家別忘了, 經濟好會怎樣, 美國 FED 升息, 這樣大家還覺得會反彈很多嗎? 老師覺得反彈可能會落在一些產業上面, 有可能是一些跌深的, 今年本益比低的, 股價淨值比低的有點機會, 例如被動元件, 記憶體, 矽晶圓, 工具機, 不過這只是反彈, 如果大家想投資, 還是會建議偏多的傳統產業, 鋼鐵, 水泥, 塑化, 生技, 航運

這邊特別強調, 不停損的投資朋友, 別碰電子股, 別搶反彈, 謝謝

王閔生 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估