【永豐期貨】台指選擇權盤前－陸股報復性強彈激勵 台股黑翻紅收復5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 34 點至 9935 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 39.28 點，電子期逆價差擴至 - 1.32 點，金融期逆價差縮至 - 2.91 點。現貨部分，三大法人買超 27.91 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4423 口至 5464 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6286 口至 27930 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 4886 口，使留倉部位轉為淨空單 - 2494 口。

週末美國總統宣布將退出與俄國簽訂 30 年的「中程核武條約（INF）」，週一美股電子盤開低，連帶影響台股早盤疲弱，不過所幸陸股強勢上漲，終場以 4.09% 的漲幅作收，加上美股電子盤由黑翻紅，激勵亞股市場信心，在低接買盤踴躍進場承接下，台積電、大立光、台塑化、台化等權值股翻紅拉抬大盤收斂跌幅翻紅，各類股中電子、非金電漲幅分別為 0.63%、0.66%，而金融指數僅上漲 0.06% 相對較弱勢，終場加權指數上漲 55.02 點或 0.555%，收在 9974.28 點，成交量能 1010.71 億，較前一日縮減 255.47 億。技術面觀察，週一日 K 開低走高以紅棒帶下影線作收，雖然中長天期均線持續空頭排列，不過 5 日線已經率先翻揚，KD 指標低檔黃金交叉向上，短線指數有望在此區震盪打底，若未來陸股表現持續向好，也將助推台股反彈。

選擇權分析

從週選擇權未平倉量觀察，買賣權未平倉最大量壓力支撐區由 10100~9200 點擴至 10150~9200 點，上檔壓力略微上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.94 升至 0.96，小於中性值 1。買權平均隱含波動率由 17.15% 升至 17.52%，賣權平均隱含波動率由 21.84% 降至 21.29%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示偏空預期逐漸趨於中性。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。