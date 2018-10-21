普悠瑪出軌意外 金管會啟動緊急應變機制 死亡每人最高理賠250萬元

台鐵普悠瑪列車今 (21) 日下午在宜蘭蘇澳段發生翻車出軌意外，已造成上百人死傷，金管會也已啟動緊急應變機制，金管會表示，台鐵有投保「旅客運送責任險」，今年由明台產險主辦，法定每一死亡限額為新台幣 250 萬元。

根據中央災害應變中心統計，全列車旅客 366 人，截止 21 日晚間 22 時 30 分止，傷亡共計 189 人，其中 18 人死亡、171 人受傷，救援持續中。對此，金管會晚間也已啟動緊急應變機制，責成承保的保險公司主動關懷保戶，並積極協助處理保險理賠事宜。

金管會表示，此次事件是由明台產險公司主辦承保鐵路旅客運送責任保險，法定每一死亡限額為新臺幣 250 萬元，該公司於事故發生後即成立理賠小組，協助被保險人後續關懷及理賠服務協。

據了解，這次是由明台產險主辦承保鐵路旅客運送責任保險，由 14 家業者共保，一人體傷及死亡理賠上限為 250 萬元，受傷者醫療費用保險金額上限 40 萬元，一次事故最高總理賠上限 2 億元。

此外，國泰人壽表示，至目前為止，國泰人壽保戶到院前已無心跳共有 2 人，理賠金各 379 萬及 429 萬，一般受傷有 37 人。

針對本次普悠瑪意外事件，多家保險公司皆啟動「緊急災害應變機制」，包括：明台產險、國泰人壽、國泰產險、元大人壽、新光人壽、遠雄人壽等，主動提供包括「快速理賠」、「保費緩繳」及「保單借款優惠」等相關服務。

國泰人壽及國泰產險則進一步主動至醫療院所關懷，並提供死亡保戶 20 萬、傷者保戶依傷情 2000 至 5 萬元慰問金。

金管會指出，乘客家屬如對於保險理賠事項有疑義，有 3 個管道可以洽詢提供解答，1. 明台產物公司（連絡電話：02-27725678）、2. 中華民國人壽保險商業同業公會（02-2561-2144 ），3. 中華民國產物保險商業同業公會（02-2507-1566）。