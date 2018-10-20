〈週年慶刷卡教戰〉百貨周年慶血拚顧荷包 信用卡現金回饋最有感

百貨公司周年慶陸續起跑，消費者除了磨刀霍霍搶限量商品外，挑張合適的信用卡還能替荷包再省一筆，銀行為搶這年度的消費商機，也競相推出促刷方案，其中又以讓人「有感」的現金回饋相對受歡迎。

凱基銀行為提高卡友的動卡率，首度推出跨店累積加碼的專案，適用通路涵蓋新光三越、SOGO 兩大百貨通路，消費者除了領取百貨公司提供的回饋外，刷凱基信用卡還可以額外再獲得跨百貨公司累積的滿額刷卡金，回饋率最高可達 5%。

舉例來說，消費者在百貨週年慶期間累積跨百貨公司當月消費，滿 1 萬送 200 元、滿 1.5 萬送 450 元、滿 2 萬送 800 元、滿 3 萬送 1,500 元刷卡金，當月最高可回饋刷卡金額的 5%，若再搭配百貨公司活動，回饋率最高可達 15%。

台北富邦銀行與新光三越、遠東 SOGO、遠東百貨、京站廣場、微風信義館、統一時代百貨與夢時代廣場等多家百貨公司合作，刷滿 5,000 元送 100 元禮券，最高可獲得 5,000 元禮券，另外，單筆消費滿 1 萬元並選擇分期，還可加碼送 100 元禮券。

第一銀行今年也與遠東百貨、新光三越、遠東 SOGO、誠品生活、微風廣場、台茂購物中心、中友百貨、漢神百貨、義大世界、高雄夢時代等百貨公司合作，提供分期回饋、紅利折抵或滿額禮券等回饋。

以遠東百貨週年慶首波為例，單筆刷滿 10,000 元且分期，可兌換 500 元抵用券，若於第一波首 12 日消費男、女、童裝，單筆刷滿 8,800 元另加贈 200 元抵用券，最高回饋率高達 7%。持有一銀「一卡通聯名卡」還可再享 1% 現金回饋，回饋率最高可達 8%。

國泰世華銀行卡友在全台 SOGO 百貨刷卡消費，當日單卡累積刷滿 5000 元，可享 4% 購物抵用券，單筆刷滿 1 萬元、並選擇分期 6 期，加贈 1%SOGO 禮券，最高可贈 500 元 SOGO 禮券。

另外，微風廣場週年慶期間，持國泰世華信用卡，在化妝品、鞋區單筆刷滿 3000 元還可享 10% 回饋，台北 101 購物中心週年慶刷卡滿額最高贈 14% 抵用券。



