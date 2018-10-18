中美貿易衝擊最壞情況已過 東明-KY非外購業績明年將重返雙位數成長

不鏽鋼緊固線廠東明 - KY(5538)9 月營收 7.39 億元，年減 1.19%，一反前幾個月高年增率表現。發言人柯文玲今 (18) 日表示，美國營收占比不超過 5%，中美貿易影響甚微，但不確定性仍造成中國內銷遲緩，非外購的營收成長力下滑。展望 2019 年，隨著中國法規趨嚴，次級市場供給會下降，這對東明 - KY 是機會，明年成長力道會恢復，非外購業績將重回雙位數成長。東明 - KY 主要產品為不鏽鋼緊固件、不鏽鋼精線，最大市場在中國，可應用在太陽能、車站、機箱、新能源電池、水閥、水資源、5G 基地台等。分析上半年各產品線占比，精線上半年營收比 18.12%、緊固件外銷占比 19.17%、緊固件內銷占比 45.94%、利基型產品 14.87%。



柯文玲表示，中國市場近幾年有些變化，隨著法規趨嚴，次級市場供給逐漸下降，過去一年第四名之後的業者幾乎洗牌過一輪，現在市場對東明 - KY 是機會，競爭者被迫要將所有成本正規化，但東明 - KY 過去過去五年都在優化管銷存及物流的平台，未來這在中國甚至其他市場是很好的運用籌碼。



目前東明 - KY 在中國是採虛實雙引擎，具有 2 萬 3 千多種的製造能力，5000 家經銷商，每天出貨處理能力 6000 家以上，這是很大優勢，產能平穩增加中，2016 年 6.1 萬噸成長到現在已達 9 萬噸。不過，中美貿易戰的不確定性仍造成內銷遲緩，營收成長從過去的高成長顯著下滑，柯文玲強調，9 月應該是谷底，最差情況已經過去，今年非外購營收成長約 5-6%，明年將重回將雙位數成長。



至於中美貿易影響，他說，美國營收占比本不高，不超過 5%，量的影響更不超過 3%，且台灣有很強的貿易團隊，用外採方式進入利基市場，不但沒失去美國市場，反而有不錯收穫。

