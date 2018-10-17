中原經紀人指數CSI U+A0本周跌至38.77點

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原經紀人指數CSI最新報38.77點，較上周的43.93點下跌5.16點。CSI持續下跌，今周跌穿40點水平，並繼續向下尋底。過往CSI曾經由70點水平急跌至40點以下，並連續11周徘徊於30至40點水平。因此30點為未來數周的關鍵點，如果CSI在30點以上尋找到支持位，將為樓價的調整幅度提供重要參考。

上一次CSI跌穿45點好淡區間下限，是2015年9月份。當時CSI由77.10點急跌7周至36.94點。CSI其後在30點附近尋找支持位，並連續11周在30點到40點反覆。同期樓價隨即見頂回落，CCL調整11周期間累跌6.55%。

今年6月初政府放風將推行空置稅，CSI隨即由80.75點開始回軟，連跌7周共10.06點，跌幅輕微而溫和，同期CCL反覆微升。其後土耳其里拉開始急挫，加上銀行調高H按封頂息率，CSI跌幅開始擴大，由72.56點跌至38.77點，連續11周累跌33.79點，為2015年8月有紀錄以來歷史最長連跌。同期樓價走勢見頂橫行，CCL暫時連續7周於185點至188點高位上下窄幅徘徊。近19周計，CSI由80點水平下降至40點以下，期間累跌41.98點，反映前線經紀人樂觀情緒明顯降溫。