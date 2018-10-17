格林國際(02700-HK)擬不行使瑪莎嘉兒業務購回權

格林國際(02700-HK)於2014年11月21日公布斥資不超過2.17億元收購瑪莎嘉兒70%間接權益，是項收購附有購回權，可按相當於該公司已支付代價約9055.95萬港元，將瑪莎嘉兒70%間接權益要求賣方鍾森與Eva Au購回Rainbow Star(持有瑪莎嘉兒業務)。然而，該公司擬於股東特別大會上向獨立股東提呈不行使購回權的建議。

格林國際解釋指，深圳瑪莎截至2015年、2016年和2017年12月31日止三個年度的經審核綜合除稅後純利均低於2000萬元人民幣元，該公司就收購事項已實際支付的代價因而由2.17億港元下調至9055.95萬港元。

在決定是否行使購回權時，董事會已評估深圳瑪莎集團的財務表現。於2017年12月31日，深圳瑪莎集團在中國深圳經營10家美容健身中心。於2018年首六個月內，該公司新管理層對深圳瑪莎集團的業務表現進行徹底檢討。經該公司新管理層與深圳瑪莎集團管理層討論後，深圳瑪莎集團於2018年上半年採取以下措施，以改善其財務表現和盈利能力。

通過該等措施，該公司已見深圳瑪莎集團於2018年上半年的財務業績有所改善，其收益和除稅後純利由截至2017年6月30日止六個月的1470萬元人民幣和20萬元人民幣增至截至2018年6月30日止六個月的1750萬元人民幣和310萬元人民幣，並預期深圳瑪莎集團的財務表現將在2018年下半年進一步獲得改善。

