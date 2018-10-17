東亞銀行(00023-HK)獲悉李國寶涉及CaixaBank刑事調查

東亞銀行(00023-HK)公布，於2018年10月3日，表示西班牙馬德里國家法院本月3日就CaixaBank之前進的一些交易，展開刑事調查，調查針對CaixaBank、Criteria，以及5名CaixaBank行政人員或董事，亦包括東亞主席李國寶同非執行董事范禮賢。

公布提到，有關調查源於CaixaBank兩名股東提出的呈請，涉及濫用市場、內幕交易、財務報表失實陳述、公司管理不善及對股東不公平待遇的指控。內容包括CaixaBank將其持有的本行大約17.24%股權及其持有的Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.大約9.01%股權轉讓予Criteria；出售CaixaBank的9.9%庫存股份；由Banco BPI, S.A.(BPI)出售Banco de Fomento Angola, S.A. (BFA)2%股份予Unitel S.A.(Isabel dos Santos女士是該公司的一名股東)；向BFA提供4億歐元的信貸額；CaixaBank 為增加其現有39.04%BPI股權至84.5%的收購競投，展開刑事調查。

東亞表示，集團最近因媒體報道才獲悉有關消息，又表示李國寶同范禮賢已分別在2014年10月23日及2016年6月30日辭任CaixaBank董事。兩人亦已通知東亞，認為有關指控毫無根據同缺乏理據。

