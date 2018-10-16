山頂文輝道地皮流標 U+A0新地(00016-HK)雷霆：出價合理

地政總署公布，上周五截標的山頂文輝道住宅地皮，因為入標金額未達到用地所定的底價，故政府不會出售該土地。今次是2年多來首度賣地流標。

被預期問鼎地王的山頂文輝道地皮於上周五截標，合共收到5份標書，入標的財團包括長實(01113-HK)、恒地(00012-HK)、嘉華國際(00173-HK)、九倉(00004-HK)和新地(00016-HK)。

新鴻基地產副董事總經理雷霆稱，集團落標經過認真計算，出價合理。他指，未來港島豪宅地皮供應有限，對後市保持樂觀。

山頂文輝道住宅地皮佔地約18.9萬方呎的文輝道住宅地，屬於文輝道2、4、6、8、9及11號，鄰近德瑞國際學校，根據賣地章程，該用地的可建樓面面積上限約40.43萬方呎。市場對該用地的估值分歧頗大，每方呎樓面地價約6萬至12萬元，估值約242.58億至485.17億元。

中原測量師行執行董事張競達表示，山頂文輝道地皮流標，地皮涉及投資金額龐大，原先估計大部份會以合組財團形式入標，但5分標書中有4份來自獨資競投的發展商，反映發展商出價審慎，出價屬獨資可承擔的範圍之內，亦預示項目有可能流標。現時樓市轉差，投資氣氛減弱，發展商未敢投放太多資金於單一幅土地，以免增加風險。

2014年至今，政府已先後有4次因為發展商的投標價低於底價，結果取消標售。除今次的山頂地王外，元朗、青衣及大埔白石角的地皮亦曾遭收回，而此3幅地皮及後重新招標並成功售出。