【大行報告】中泰證券：料石化機械(000852-CN)盈利趨勢向好 維持增持評級

中泰證券發表研報指，石化機械(000852-CN)發佈2018年前三季度業績預告，前三季度實現大幅減虧，2018年三季度單季度實現歸母淨利潤4000-4800萬元，同比增長21%-46%，較二季度單季度174萬元盈利實現大幅度改善。

研報指出，今年以來國際石油價格企穩回升、國内重大油氣管道建設項目陸續啓動，公司相關產品訂單同比大幅增加，收入同比大幅增長，經營業績明顯回升，同比大幅減虧。2018年上半年，公司累計新增訂貨35.9億元，同比增長52.7%，業務趨勢向上，盈利拐點逐步顯現。

此外，我國頁岩氣儲量全球第一，較高的頁岩氣產量目標有望推動壓裂設備等裝備需求大量釋放，石化機械旗下四機公司與傑瑞股份(002353-CN)為我國壓裂設備雙巨頭，有望受益頁岩氣增產需求。

同時，根據國資委公佈的名單，公司入選國企改革“雙百行動”名單，中泰認為，入選“雙百行動”有望提高公司經營效率，疊加行業景氣向上，公司有望體現較大業績彈性。

公司為中石化旗下唯一油氣裝備企業，受油價回升與國家能源安全因素驅動，中泰認為公司盈利趨勢向好，業績彈性較大。中泰預計2018-2020年營收為52、61及69億元;淨利潤為1.14、1.90及2.47億元，同比增長1107%、68%及30%。對應PE為49X、29X及23X。維持增持評級。

風險提示：油價低位運行風險;國企改革低於預期;資本支出不達預期風險。