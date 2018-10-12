【華冠投顧】賴昇楷：政府護盤推升大盤重上萬點 像樣的反彈行情正式啟動了?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

台股經歷昨日的爆跌，政府全面啟動股匯護盤機制，今日大盤委買張數出現罕見的巨幅攀升，政院亦公開喊話「台股重上萬點沒問題」，在銀彈攻勢加上亞股跌深反彈助陣下，今日政策目標兌現，大盤 + 239 點重上萬點，OTC 指數 + 2.42%。

今日大盤成交量 1441 億，是連續第五天維持大量的狀態，這幾天當中外資天天賣超，融資更是大幅殺出，可想而知外資和散戶的籌碼都被特定買盤給吸納走了，邏輯上這不算壞事，因為最龐大和最浮動的賣壓都漸漸流向比較安定的歸屬，但問題是成交量降不下來就代表賣壓始終源源不絕，更麻煩的是後續到底還有多少賣壓也不知道，因此今天雖然靠著政策護盤重上萬點，卻不能太早判斷盤勢就此否極泰來，因為止穩最重要的條件「成交量急縮」還沒出現。

今日大盤收復昨日跌點的 1/3 以及黑Ｋ的 1/2，已接觸到極短線壓力帶，因此估計下週一賣壓將會很重，護盤難度也勢必升高，假使萬點沒守好，須提防很容易又會引出失望性賣壓。

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＜提防轉弱股＞

今日台股由波段跌幅最深的電子股帶頭反彈，波段相對抗跌也最容易成為護盤標的的金融股反而較缺彈升力道。由於昨日金融指數在大盤爆跌之下仍力守年線，屬於多頭最重要的穩盤族群，後市必須留意如果在台股反彈走勢之下金融指數反而表現較弱甚至失守年線，便暗示整個類股輪動還是輪跌格局，對於台股的反彈就要保守看待。

＜逆風挺立股＞

昨日上市櫃跌停達 555 家，不過原先最弱的被動元件族群開始浮現抗跌跡象，龍頭《2327 國巨》雖然也是大跌但沒有觸及跌停，終場收紅Ｋ不破前低，今日更帶頭領漲。另兩檔指標股《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》近日則獲得外資連續逆勢買超。

被動元件族群能否鹹魚翻身，看指標股《2327 國巨》、《2492 華新科》即可，由於國巨和華新科從波段最高點起跌後一路被下降趨勢線壓著打，後續可留意若能有效突破，便可完成慣性改變的動作並吸引技術性買盤進場。

近日除了低基期的被動元件族群開始轉為相對抗跌或者重獲法人買超，光學族群的《3019 亞光》、《3504 揚明光》... 等也有外資逆勢轉買跡象，可列入追蹤。

至於維持多頭架構的抗跌股，仍以昇楷先前提過的成衣股《1477 聚陽》；航運股《2612 中航》、《2606 裕民》、《2617 台航》... 等；營建股《2501 國建》、《6186 新潤》、《2542 興富發》... 等最為穩健。

當然，不管是維持多頭架構或低基期抗跌股，在大盤未確認止跌前，搶短都需要嚴控部位並嚴守紀律。

＜法人戰勝股災的法寶＞

危機帶來轉機，「股災更是可遇不可求」，昇楷經歷多次長線多空大循環，當然清楚「戰勝股災的錦囊妙計」，這是以少量資金創造數倍報酬的方法，也是法人戰勝股災的法寶

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※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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