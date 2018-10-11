【倫元投顧】急跌暴量，短線快觸底反彈

◆盤勢分析

美股昨晚暴跌 831 點，台股今天在恐慌殺盤、融資斷頭多殺多下，以下跌 660 點收在 9806 點，並暴出 20555 億成交量。

雖然下週三有台指期結算、下週四台積電法說會、美可能宣佈將中國列入匯率操縱國，以及美股進入超級財報週… 等不確定因素。但今天已暴出 2055 億大量、台指期逆價差亦擴大至 164 點、加上今天融資可望大斷頭，在本波從 11064 點下來、也已急跌掉 1200 多點，短線應快觸底做反彈。

就後市看法仍不變，年線已開始扣高指數區而正式下彎，這代表的是從 2016 年~ 2018 年的多頭已結束，這裡已開始步入空頭的大修正波。不過短線在跌了 1200 多點之後，加上上述理由，應快觸底做反彈，然反彈上來應該很難越過今天長黑高點 10272 點，之後會再下來探底打底，才會展開一波跌深報復性反彈到年線上下的瘋狗浪行情或稱右肩逃命波，時間 11 月中下旬後到明年 2~4 月間。之後再盤跌走空往下修正，因年線扣高指數區而正式下彎，原則上至少一年左右年線都很難再翻揚。

王信傑 分析師

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