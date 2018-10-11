大市低迷期 港交所今早四新股掛牌表現不盡人意

港交所今晨又迎來四新股掛牌的熱鬧場面，但受大市環境低迷影響，四新股首掛表現無一亮眼。

大發地產（06111-HK）首掛開報4.2港元，與上市價相同。上市儀式結束後，公司執行董事兼董事會主席葛一暘稱短期內市場動盪屬正常現象，但中長期仍然看好中國房地產市場的未來發展。另外，公司目前主要業務集中在華東地區，未來有向華南、西南、華中以及西北等各地區拓展業務之計畫，被問及會否擔心拓展業務步子邁得太大而公司業務能力跟不上。對此，公司執行董事兼首席執行官廖魯江稱，公司未來會首先在華南、西南的中心城市拓展業務，而隨著公司多年經驗積累，相信公司團隊有足夠能力可以未來拓展業務之需要。

另一家專注於中國藝術品拍賣業務的東京中央拍賣（01939-HK）首掛開報1.5港元，與上市價相同。公司主席兼執行董事安藤湘桂稱，目前市場對於中國藝術品的需求整體呈增長趨勢，公司期望赴港上市後可更好發展未來業務。另外上市後公司會在中國北京以及美國西岸洛杉磯開設兩間辦事處，北京辦事處將用作與北方市場的客戶溝通工作等，而洛杉磯辦事處則是為在當地華人以及日本僑民間做品牌宣傳拓展業務。

來自江西的贛鋒鋰業（01772-HK）首掛開報15.3港元，較上市價16.5港元低約7.3%，成為今日四新股掛牌表現比拼中跌幅最大選手。公司主席兼執行董事李良彬認為，股市並非公司業績的晴雨表，公司業務仍然健康良好，而股價跳水亦是受大盤影響，相信未來公司有信心和能力給到股東更好業績回報。至於貿易摩擦對公司的影響程度，公司副主席兼執行董事王曉申稱公司主要業務集中在亞洲，美國業務佔比很小，貿易摩擦影響微乎其微。

另外，美的置業（03990-HK）首掛開報16.6港元，較上市價17港元低約2.4%。

文：鄒舒惠