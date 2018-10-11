台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月11日

美股早盤重挫 300 點，國安基金今（11）日下午召開例行委員會議，本周台股雖已趨穩，但在國際多重利空陰影籠罩下，國安基金仍將討論是否符合啟動護盤條件，今天台股表現也將是觀察重點之一。

美中貿易戰愈演愈烈，夾在兩頭打架的大象中間，台幣兌美元匯率深受其害，匯銀指出，台幣兌美元最快可能在本周貶破 31 元大關，國人也即將在暌違 19 個月後，重新見到「31 字頭」的台幣。

總統蔡英文昨（10）日在國慶演說中提出，台灣因應美中貿易及全球經貿變局的三大方向是：建立高效率的供應鏈、與新興市場多元合作、開闢全球新市場。蔡英文強調。經濟轉型的關鍵在於科技，政府將快速提升科技水準及研發的能量，以作為經濟提升的重要基礎。

聯合報

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經濟日報

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蘋果日報

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中國時報

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工商時報

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自由時報

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