人民幣疲軟資本出海通道縮窄 QDLP現謹慎政策信號

隨著人民幣兌美元匯率近期走貶，中國資本項下正式出海的通道有縮窄跡象，主渠道合格境內機構投資人(QDII)已連續三個月未批新額度，另一小眾渠道--合格境內有限合夥人(QDLP)則出現一些趨謹慎的政策信號。

三家擁有QDLP額度的資產管理公司人士近日均透露，最近上海金融監管部門要求他們低調，不要對外宣傳或評論QDLP的相關信息。而一家近日遞交QDLP申請的機構亦得到監管部門暗示，短期內QDLP資格和額度的審批進程將暫停。

路透周三向國家外管局和上海金融辦問詢QDLP的政策動向，截止發稿時，尚未獲得回覆。國家外管局亦未公開解釋最近數月沒有新增QDII額度的原因。

這與數月前相比，變化相當明顯。在暫停三年後，國家外匯管理局自今年4月起重新下發新的QDII額度。但僅恢覆了三個月，自7月起國家外管局沒有再下發新的QDII額度。

QDLP領域亦是如此,在維持兩年多的非正常暫停狀態後，今年初國內監管部門開始松口。據消息人士此前透露，上海金融辦2月批準了第四批QDLP名單，逾10家海外機構入圍。法國巴黎資產管理等機構之後亦公開確認其新獲QDLP資格和額度。

國家外管局4月時亦表態，將穩步推進QDLP及合格境內投資企業(QDIE)試點工作，並於近期將上海和深圳兩地試點額度分別增加至50億美元。

資本出海政策風向的微妙變化，無疑與當前中美貿易戰不斷升級和人民幣匯率持續走貶有一定的關系，大量資本外流會給人民幣匯率增添壓力。自6月中旬以來，人民幣兌美元即期匯率已累計下跌約7.6%。

瑞穗銀行駐香港的亞洲高級匯率策略師Ken Cheung表示，人民幣貶值和資本外流壓力若超出預期，對中國經濟增長和金融穩定將是影響巨大。

人民幣兌美元即期周二收盤跌百點破6.92元，並創自2017年1月11日以來的近21個月新低，周三小幅收升。市場人士指出，近期關於人民幣破7的討論再度火熱，當然分歧也較為明顯。節後風險逆轉指標顯示人民幣貶值預期確實在上升，期權隱含波動率也快速回升，市場波動不確定性加大。

路透上海10月10日