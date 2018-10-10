【施政報告】戴德梁行：明日大嶼需有交通配套

戴德梁行就特首發表施政報告，發表意見:

土地供應

1) 明日大嶼

政府提出明日大嶼計劃，可增加土地儲備，有助長遠解決土地不足及住屋問題。可是，建議政府填海的同時，必須於交通配套措施方面作出更長遠的規劃，避免因配套不足，令整個大嶼山將來出現問題。

2) 新界棕地發展

建議政府在提出發展棕地的同時，可在屯門41區進行填海，將貨櫃碼頭和難以上樓的棕地作業者一併遷到該區以北的填海新區，有助釋放原有棕地建屋。此外，政府可考慮利用新界尚未發展合共1,000公頃的農地，其規模約等於三個啟德發展區總面積。

房屋政策

1) 政府除了重建房協真善美村外，建議應該研究重建部分樓齡過高及地積比率偏低的房委和房協屋邨(包括明華大廈，模範邨等)。建議房協、房委會、市區重建局釐清各自的發展方向，加速把舊房屋資源轉成新供應的效率。

2) 贊成政府推行重建公務員合作社樓宇試點項目，以釋放市區房屋供應。重建公務員合作社確是可協助解決住屋問題，由於牽涉補地價與徵收補償的問題，為加快推進計劃，建議政府定下標準補價金額，避免因補價不能達成協議，而拖延了重建時間。

3) 政府提出檢視《長遠房屋策略》，建議政府亦需重新審視現行房屋政策，將資助房屋與私人市場完全分割，不應讓已補地價的資助房屋流入私人市場，影響公屋流轉。然而，政府有意增加公屋供應後，私人房屋供應相對減少，有機會間接推高私樓樓價。