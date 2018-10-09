【華冠投顧】賴昇楷：敢點火"被動&矽晶圓" 透露政府護盤動作積極 但是台股止穩 仍須努力

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

政府對護盤態度一日數變，一會兒說要護，一會兒又說不用護，此舉衝擊到市場信心使得今日大盤委賣張數反向擴大、OTC 指數持續大跌創低，但不管相關部會怎麼說，盤面實際的動作還是有明顯護盤痕跡，不只動用金融、傳產權值股推升指數，同時點火二大內資族群～矽晶圓及被動元件（6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、2327 國巨），透露護盤企圖比昨天更強，敢硬吃上檔賣單，只是平白無故又引出來的賣壓限縮了大盤漲幅，終場僅小漲 + 10 點，非屬護盤主要標的的 OTC 指數續跌 - 1.57%。

今日多方已非完全站著挨打，開始出拳反擊，然而僅能定位為「多方抵抗」，盤勢要正式轉由多方發球還不到時候，因為止穩最重要的條件「成交量急縮」還沒出現，現階段在急跌 700 點後的低檔位置還有量，代表賣壓仍不算輕，而賣壓來源究竟是法人因應贖回或者散戶融資斷頭導致不得不賣其實無關緊要，總之就等賣壓降得夠輕再作多強勢股，風險會小很多。

如果沒有把握判斷台股止穩訊號或者止穩也不知道該如何動作，歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168)，讓昇楷於盤中第一時間告訴你。

＜高基期補跌股＞

10/3 提醒須提防「高基期補跌」或「實賣盤出現」的個股《3034 聯詠》、《5269 祥碩》、《2458 義隆》、《2351 順德》、《2360 致茂》... 等，或 10/4 帶領學員作空並於 "盤後影音" 建議避開的三差股《3508 位速》... 等，目前大多數個股的負乖離已經拉到非常大，窮寇莫再追，甚至像《5269 祥碩》這種一波直接重挫至年線開始縮腳的，空單可伺機先賺一趟。

高基期補跌股今天輪到了《3037 欣興》、《2390 云辰》、《3176 基亞》... 等，老話一句，只要是高基期的個股，若是出現「作頭」或「實賣盤」疑慮，都要特別留意補跌風險。

昨天提到比較例外的高基期股像是成衣廠的《1477 聚陽》、《1476 儒鴻》... 等，雖然短線基期較高但因中長線具備明顯底形，反倒可觀察頸線支撐力道是否強勁，結果今天《1477 聚陽》直接逆勢拉抬平了前波高點，而類似這樣的個股其實也分布在航運、營建族群當中。

＜低基期抗跌股＞

由於目前作多仍屬逆勢而為，最好等前述大盤止穩訊號出現再行建立部位，現階段最重要的工作就是把口袋名單先挑選好，以免一旦盤勢止穩類股齊彈，反而分不出好壞強弱。

近期逐日篩選抗跌或逆勢挺立在月線之上的個股，當中基期較低者包括《4743 合一》、《2449 京元電子》、《1262 綠悅 - KY》、《4306 炎洲》、《2393 億光》... 等，不過今日《2449 京元電子》、《2393 億光》受到 9 月營收不如預期衝擊導致股價跌破月線，這種就可以予以剔除，能夠一直保留在口袋名單內的，就是大盤一旦止穩時的優先選擇標的。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入賴昇楷老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg