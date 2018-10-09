Line Pay一卡通帳戶上線首月 用戶數逾56萬 轉帳金額突破5億元

Line Pay 與一卡通 9 月 3 日合推的「LINE Pay 一卡通帳戶」上線一個月註冊戶數已經突破 56 萬人，9 月下旬推出的轉帳拿紅包，短短 11 天轉帳筆數就超過 783 萬筆、金額逾 5 億元。

Line Pay 積極跨足金融領域，與金融業者結盟，找上台北富邦銀行、聯邦銀行兩家結盟合作，其中台北富邦銀行持股比 19.99%，取得兩席董事、聯邦銀行持股比 10%，取得一席董事。

LINE Pay 今日宣布完成在台現金增資案，正式與台北富邦銀行、聯邦銀行展開策略投資關係及後續業務合作，未來三方將一同攜手拓展行動支付的多元發展，開創更友善的行動支付環境。

一卡通表示，「LINE Pay 一卡通帳戶」9 月 3 日上線後，提供 50 萬名註冊禮 88 元，全部已於 9 月底兌換完畢，後加碼延長至 10 月 3 日。

一卡通表示，開戶送限量透明版 LINE Pay 聯名一卡通、中秋節「LINE Pay 轉帳拿紅包」，與合作銀行開啟自動儲值送儲值金等活動效應催化下，帶動用戶數短短一個月內突破 56 萬名。

其中 9 月 20 至 30 日舉辦的「LINE Pay 轉帳拿紅包」活動，期間轉帳數超過 783 萬筆，轉帳金額高達新台幣 5.35 億元，其中紅包累計金額達 900 元以上用戶超過 2 萬名，估算單筆轉帳金額平均約 68 元

Line Pay 表示，已在 9 月底完成逾新台幣 47 億元募資，並在今天舉行第一次股東會議，未來將與銀行共同強化行動支付生態圈，為打造「無現金」與更友善的行動支付環境努力。