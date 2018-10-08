【華冠投顧】盤中解析：退無可退 融資仍需持續退場

劉彥良 分析師

即使上周五上市櫃融資合計大減近 60 億元，但在美股持續走弱加上中國開市補跌的拖累下，台股再創波段新低 10403 點。就技術面上來看，2 月初的多方缺口在 10392 點，所以多方已經退無可退，接下來就看政府護盤的決心有多少。

面對全球股市下行的壓力，中國人行一口氣降準 4 碼、台灣國安基金也信心喊話隨時作好進場的準備，但還是改變不了今日走弱的情況。以往國安基金都是在十年線以下進場，目前十年線大約在 8500 點，所以研判國安基金多是信心喊話，要實際進場護盤機機率不高，當然執政黨或為年底選舉或有可能一反過去的常態。

在國安基金動用之前，政府仍可仰賴八大行庫和四大基金 (郵匯儲金、勞保基金、勞退基金及公務人員退撫基金)，其中勞保和勞退基金在 7、8 月大舉賣股後，手上銀彈充足，所以我認為政府會先從這邊下手，其中上周五勞退新制基金 420 億元代操部位已將招標通知送至各家投信。

盤面上跌幅最重的還是在電子股，而金融指數逆勢上漲說明政府持續撐盤，唯多殺多的力道實在太重。目前融資餘額相較上次 10400 點的時候來看，大概還要再減 100 億元左右，就看近幾日能否繼續清掉融資，才利台股後面的反彈。

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