海通證券：降準對社融的支撐作用仍或有限

中國央行周日宣布，自10月15日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。降準所釋放的部分資金用於償還10月15日到期的約4,500億元人民幣中期借貸便利(MLF)，這部分MLF當日不再續做。除去此部分，降準還可再釋放增量資金約7,500億元。

海通證券 姜超/姜佩珊/李金柳：

今年以來，影子銀行融資萎縮、經濟下行壓力加大、信用違約風險升溫，貨幣政策逐步邊際放松，10月再度降準表明寬松力度加碼，一定程度支持信貸和社融增長、緩解信用壓力。但降準釋放的是銀行表內資金，表外仍受限制繼續萎縮，再加上地方隱性負債的嚴格監管，這意味著降準對社融的支撐作用仍或有限，經濟下行壓力和信用風險仍存。

近期債市多空交織，制約因素包括通脹短期回升、美債利率新高，但9月PMI大幅回落，乘用車銷售和發電耗煤增速降幅擴大，經濟的繼續下滑對債市形成支撐。降準意味著短期流動性將保持在極其充裕的狀態，有利於帶動短端利率下行，從而打開長端利率下行空間。在去杠桿的大背景下，寬信用難以出現，融資增速仍趨回落，經濟增長承壓，通脹短升長降，債券牛市依舊向好，利率債和中高等級信用債仍是配置首選，而對低等級信用債仍需保持謹慎。

來源：路透社

