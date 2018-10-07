恒大健康(00708-HK)為美電動汽車公司FF股權打出捍衛戰

恒大健康(00708-HK)今年6月透過全購香港時穎，而購入美國電動汽車公司法拉第未來Faraday Future(FF)的45%股權，成為最大單一股東的交易。入主FF不到四個月後，恒大在FF91接近量產的前夕，被賈躍亭提起了仲裁。

恒大健康公布，時穎於2017年11月30日與Faraday Future原股東(FF Top Holding Ltd.原股東，實際控制人為賈躍亭)訂立合併與認購協議，時穎在三年內投資20億美元，佔合資公司Smart KingLtd.45%股份，按照協議約定在2018年底前支付8億美元、2019年支付6億美元、2020年支付6億美元。時穎在2018年5月25日已提前支付完畢2018年底前應付的8億美元。2018年7月，原股東提出時穎的8億美元已基本用完，要求時穎再提前支付7億美元。時穎為了最大限度支持Smart King的發展，與Smart King及原股東簽訂了補充協議，同意在滿足支付條件的前提下，提前支付7億美元。

原股東利用其在Smart King多數董事席位的權利操控Smart King，在沒達到合約付款條件下，就要求時穎付款，並以此為藉口於2018年10月3日向香港國際仲裁中心提出仲裁，要求：1)剝奪時穎作為股東享有的有關融資的同意權；2)解除所有協議，剝奪時穎在相關協議下的權利。該公司認為時穎已經履行相關協議項下的責任。Smart King提出仲裁嚴重傷害了時穎及其股東的權益。時穎已聘請國際律師團隊，將採取一切必要的行動，捍衛時穎在相關協議下持續享有的權利，以保障該公司及其股東的利益。該公司將適時刊發進一步公告。

恒大健康股份於10月4日停牌，現申請於明日10月8日復牌。