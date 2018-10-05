【華冠投顧】週二預言急跌段將來!台股果真四天內急跌了 618 點!!下周呢?

林幸蓉 分析師

焦點個股：1795 美時、6578 達邦蛋、2349 錸德、2481 強茂、6173 信昌電

10 月 2 日週二幸運星早盤看到大盤雖開高上漲，但是「「大型阿尼奇有先偷跑的跡象」」，所以第一時間全數獲利出清全國會員所有持股後，也第一時間在當日 LINE 粉絲群組及《股市幸運星》節目中告訴粉絲聽眾好友…… 大盤將進入「「急跌段」」…… 請盡量保持現金，勿追追追！！因為昨天粉絲群組中很多人想抄底買股票，問老師跌完了沒？？昨天老師特別在節目中解盤，阻止大家勿抄底…… 因為還沒跌完……！！果然今天還是全面殺盤大跌！！恐慌再現！！這四天的急跌段共殺了 618 點啊！！隨著美軍將於 11 月穿越南海和台灣海峽海域軍演等重大利空淬煉，台海危機再現！！台股開盤再度跳空下跌，盤中大跌 272 點，創 2 月 12 日以來最低，正式跌破前四次築底平台！！收盤大跌 201 點，成交量 1,488 億……OTC 更慘，盤中跌幅達 4.62%，最低點 125.54 點創下去年 1 月以來新低，收盤跌幅達 3.66%，成交量 367 億。合計上漲檔數 135 家，下跌檔數 1,388 家（跌停 26 家）…… 今日恐慌氣氛濃厚……

【資金避風港－生技、文創】

生技：1795 美時、6578 達邦蛋、4735 豪展……

文創：遊戲 6111 大宇資、教育 8489 三貝德

【重災區：跌幅 8% 以上】

被動元件：6173 信昌電、2492 華新科、3624 光頡、6127 九豪、6207 雷科、3236 千如跌停，6449 鈺邦、2327 國巨、5255 美桀、6284 佳邦、3026 禾伸堂、8163 達方、6155 鈞寶、3090 日電貿、5317 凱美、2472 立隆電、2478 大毅……

矽晶圓：3016 嘉晶跌停，3532 台勝科、6488 環球晶……

MOSFET：8261 富鼎跌停，5299 杰力、3317 尼克森、6435 大中……

PCB：5469 瀚宇博、2313 華通、2367 燿華……

IC 設計：5274 信驊、3227 原相、3443 創意跌停，3661 世芯 - KY、2379 瑞昱……

二極體：2481 強茂、5425 台半跌停

光學：3441 聯一光跌停，3504 揚明光、3059 華晶科、3406 玉晶光、4976 佳凌……

其他破底股：4943 康控 - KY、6220 岳豐、4137 麗豐 - KY、2349 錸德、3105 穩懋跌停，3645 達邁、3374 精材、3508 位速、6138 茂達、5457 宣德……

都看到了吧！！你不理財，財不理你啊！！你不管他，他就不會愛你啊！！這些都不該放任它跌的啊！！股市真實考驗著大家的應變能力啊！！

星期二就告訴大家急跌段來了，勿追追追！！！台股果真四天內急跌了 618 點！！！

老師能幫的也盡量幫了！幸運星…… 如是說！如是做！如如不動…… 來到這裡，大家無需再悲觀了！我們該賺的賺起來！！該避開的急跌段也安全避開了！！滿手獲利，滿手現金，滿心期待中……

下週盤勢如何發展呢？？？跌完了嗎？？買點浮現了嗎？？晚上節目專業分析。

文章篇幅有限…… 今日節目分析…… 歡迎免費加入幸運星 LINE 粉絲群…… 免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

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