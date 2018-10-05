【永豐期貨】台指選擇權盤後－台股劇烈震盪走跌 台指期創2月以來新高量

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 187 點至 10510 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 7.12 點，電子期逆價差縮至 - 0.67 點，金融期轉為正價差 3.64 點。現貨部分，三大法人賣超 84.73 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 850 口至 - 15063 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1511 口至 7709 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1726 口至 - 10485 口。

美國債券殖利率連續兩天飆高，拖累周四美股全面拉回，當中科技股更成為盤面重災區所在，加上外資周四大減多單 1.7 萬口，周五早盤現貨開盤直接跳空開低摜破 10700 點大關，台指期雖早盤一度翻為正價差，且港股一度翻紅與亞股跌幅收斂，但仍不敵台股外資調節賣壓，加上內資高融資水位個股，如被動元件、矽晶圓與蘋概股盤中紛紛創下波段新低，融資斷頭賣壓出籠導致櫃買指數盤中一度跌幅超過 4%，進而拖累台指期盤中急殺出現多單斷頭賣壓，台指期盤中急跌超過 200 點，隨即搶短買盤又將指數急拉百點以上。台指期劇烈震盪也使得周五近月份合約成交量達 31.3 萬口創下 2 月股災以來的新高量，尾盤無力拉高指數依舊在電金傳產全面拉回帶動下創近期最大單日跌點。終場加權指數下跌 201.79 點或 1.883%，收在 10517.12 點，成交量能 1492.43 億，較前一日增加 359.88 億。技術面來看，週五日 K 連四黑並跌破 7 月低點 10523，複合型頭部儼然成型，搭配日周月 KD 指標同步死亡交叉向下，指數恐將回測今年低點位置。

選擇權分析

今日台股重挫，雖然 10 月份買賣權 OI 最大量壓力支撐區維持在 11000~10600 點，但 10700、10800 點的買權 OI 都增加超過萬口，賣權 OI 則普遍僅呈現小幅增加甚至減少的情況，上方壓力明顯有下移意味。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.87 降至 0.75，創 2015 年 12 月以來新低，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 13.38% 升至 15.68%，賣權平均隱含波動率由 14.91% 升至 15.91%，VIX 指數由昨日 15.08 飆升至 17.11 創今年 7 月 6 日以來新高，整體選擇權籌碼面顯示市場偏空以及恐慌情緒較濃厚。

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