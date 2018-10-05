【華冠投顧】大盤崩盤，我們「時來運轉」！

何丞唐 分析師

本周台股崩跌 500 多點的行情，外資現期貨撤退，金融、權值、中小型股全面引發殺多賣壓，又以周五跌幅最重，終場加權指數下跌 201 點，收在 10517 點，成交量為 1490 億元。

盤面上，權值股 2330 台積電下跌 1.57%、2317 鴻海下跌 0.78%、股王 3008 大立光下跌 7.27%；2492 華新科、2349 錸德、6173 信昌電、2481 強茂、3105 穩懋、3016 嘉晶、3443 創意、5425 台半、6220 岳豐、3624 光頡等跌停作收；逆勢收紅個股為：1795 美時、6578 達邦蛋、6111 大宇資、4735 豪展、3176 基亞等。

台股今日在國際空方消息襲擊以及外資出走等狀況，引發恐慌性賣壓。下周有台積電及大立光法說會，可將焦點轉向基本面，同時也留意斷頭賣壓，個股在跌深之後可望有反彈機會。

大盤本周崩跌逾 500 點，也就是說從 10 月份 11062 點以來，每天平均行情跌 100 多點，你會聽到全投資市場哀鴻遍野，如果你這幾天跟的投資顧問，讓你賠得亂七八糟，那你應該趕快「棄暗投明」吧！我這樣講好了，如果你在 10 月份一開始跟到的，能夠讓你毫髮無傷，也不錯了啦，可能他沒有帶你進場，所以空手沒有賠到，60 分。但是，如果你是找到全國第一的分析師，在這個崩跌 500 點的風險當中，你「不僅毫髮無傷、還獲利滿滿滿！」在台股哀鴻遍野的時候，你卻是被鎖在熟悉的紅光裡！

回顧九月份，先為各位複習一下，九月份「獲利三兄弟」2425 承啟、2442 新美齊、6278 台表哥全部到齊！再來我請大家「黃銅換黃金」，讓你全力重壓 9958 世紀鋼、2031 新光鋼，上個星期四我直接告訴你，我全國會員獲利出清，然後第三趟 3504 揚明光也賣得漂不漂亮，安全下車，因為我要讓你全部的資金「時來運轉」！所有拿到這份「時來運轉大飆股」的好朋友，因為我說這次來拿的人比較少，可能因為電子股最近跌的亂七八糟，但沒關係，近期老師能幫到前後這一萬多位的好朋友，包括在這裡的、聽節目的、line 群組的，有來索取的投資好朋友，送到你手裡，有幫到各位就好！

10 月 1 日，我說這是第四季全新的開始，也是一個月的第 1 天，我希望能幫到到最多的投資好朋友。各位，大盤崩盤，你知道、隔壁王媽也知道。但你知道周四全台北股市 1 千 7 百多檔股票，只有 3 檔漲停板，平均你要買 5 百檔股票，才有 1 檔漲停，那如果要賺 2 檔漲停，你要買一千檔。各位我有送你一千檔股票嗎？有送你 10 檔嗎？沒有，只有 10 檔的一半，5 檔，就有 2 檔漲停板！有價有量，你要買幾張就買幾張，而且有沒有像 "open book" 的考試：3176 基亞、6578 達邦蛋！基亞週五繼續逆勢收紅、達邦蛋還繼續把你鎖在漲停裡！當你看到本波崩跌 500 點、當全地都在哀鴻遍野的時候，如果您像我們一樣在紅光當中，又是「毫髮無傷、獲利滿滿！」那本週的崩跌恐慌，應該與您一點關係都沒有。「獲利三兄弟」賺！「黃銅換黃金」風電雙雄賺！「時來運轉」又賺！恭喜跟上的投資好朋友，你們又是全國第一！

PS. 其實也不是那麼歡迎你加 LINE ID，因為老師也是百忙之中，免費服務真正想賺錢的好朋友，畢竟每個月的訊息費用都是老師自掏腰包的，祝順心。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入何丞唐老師的 Line 群組 ID https://goo.gl/GwkzuD

詳細操作策略，請加入何丞唐 老師 Line 群組：@money8899

服務電話：(02)6630-3201

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg