永豐胖卡送愛到阿里山山美國小 書香圓夢續溫情

永豐「用心．豐台灣」胖卡環島做公益，在秋涼之際持續溫暖南台灣，繼 9 月 29、30 日在台南七股龍山社區、高雄茄萣萬福宮與金曲歌王謝銘祐為地方長者舉辦的兩場「恁的演唱會」掀起旋風後，10 月 4 日永豐幸福胖卡車化身故事車，帶著小朋友期盼的課外書籍，與永豐志工一起前進嘉義阿里山鄉山美國小，為山美國小圖書館增添新書，永豐志工也以說故事的方式，陪伴孩子們一起互動與閱讀，共享故事讀本充滿想像力的美好世界！

永豐金控 (2890-TW) 表示，永豐對山美國小的關懷源自 2009 年八八風災，當時永豐金控及子公司同仁全體動員，由企業及同仁共同捐贈 2,200 萬元協助災後重建，同時組成永豐志工團協助被土石流侵襲的山美國小清理校園，讓孩子們得以順利開學；在瞭解山美國小孩童們的期待後，更為山美國小成立「永豐金控圓夢計畫」，除整建學校圖書館，並從閱讀、才藝等面向，完成小朋友的夢想。今（4）日永豐幸福胖卡車化身故事車，特別帶著當年八八水災永豐志工團的多名志工，一起重回山美國小，為山美國小圖書館增添新書，也延續永豐對孩子們的長期關懷與初衷；現場永豐志工、胖卡故事車與小朋友開心互動，為永豐超過 9 年的溫馨關懷留下最美的畫面。

公益胖卡巡迴跑透透 實踐環保、關懷

今年是永豐銀行成立 70 週年、永豐金證券成立 30 週年，永豐一路見證台灣經濟發展，與各階層民眾齊心打造今日富裕社會的基礎，為延續創造豐盈台灣的初衷，永豐帶著感恩的心，透過同仁組成志工團，以公益嘉年華的形式慶祝永豐特別的一年，為台灣「永續豐年」；永豐公益胖卡足跡已遍布基隆、台北、新北、新竹、苗栗、花蓮、台東、南投及台南與高雄，從「環境永續」、「在地關懷」兩大主軸，結合客戶與在地民眾的力量，以具體行動清理海岸與山林，宣導環境永續的理念，恢復台灣自然環境原有面貌，也用陪伴支持關懷偏鄉的孩童與長者，讓歡笑溫馨充滿台灣的每個角落；永豐公益胖卡將繼續前往彰化、雲林、台中、桃園及宜蘭，持續為打造幸福家園而努力。

