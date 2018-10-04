美銀美林預計香港銀行未來數季持續加息 明年第三季P見5.625%

投行美銀美林周四的報告預測，香港銀行於未來數季將會持續加息，至明年第三季最優惠貸款利率(Prime Rate或簡稱P)料升至5.625%，較現水平高出50個基點。

香港銀行自上周五起陸續上調P，為12年來首次，以應付伴隨美國第八度加息而來的資金成本上升壓力，其中本地最大銀行匯豐的P由5%升至5.125%，即加息12.5個基點只及美國加息幅度一半，儲蓄存款利率升12.4個基點。

美銀美林新興亞洲固定收益/外匯策略師Ronald Man在其報告中指出，最優惠利率的上升速度較該行預期為快且幅度小，表明銀行業內的兩股對立勢力(倚賴和不倚賴拆借市場資金)達成妥協，該行現時預期，最優惠利率於2018年第四季將上升12.5個基點，2019年再加37.5個基點。

“我們預期，香港銀行最優惠利率由本季開始至明年第三季每季加息12.5個基點，與美聯儲加息步伐基本一致。”他說。

報告指出，自今年4月港元兌美元首次觸及7.85以來，港元存款競爭加劇，銀行為吸引存款所提供的利率優惠大於本次加息幅度，因此對於本次加息能否幫助資金較不穩定的銀行解決問題，采取觀望態度。

美銀美林認為，港元資金短暫緊張的情況可能會再次發生，直至資金實力較強的銀行願意更大且更頻密地上調存款利率。因此，港元交易可能更具戰術性，亦會對那些引發港元資金需求的事件非常敏感。

該行預測，在可見將來，港元兌美元現貨將會徘徊在7.85的弱方兌換保證水平，而三個月拆息由2018年第四季的2.1%逐步升至2019年第四季的2.5%。

路透香港10月4日