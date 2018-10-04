美國10年期國債收益率U+A0U+A0U+A0 8年來首次升破3.2%

美國10年期國債收益率升破3.20%關口，為2011年以來首次，隨後進一步攀升至3.225%。美債收益率曲線也整體上移，5年期美債收益率突破3%至3.079%，30年期美債收益率再漲6個基點報3.382%。

與此同時美元上行，美元指數漲0.35%至96.1，美股期貨走弱，標普500指數期貨目前跌0.4%。

隔夜淩晨時分，美債收益率突然暴力拉升，2年期和5年期美債收益率一舉突破了上次金融危機前夕的高點，10年期美債收益率突破7年多高點，大漲10個基點一度升破3.16％。30年期美債收益率上漲3.31%，大漲10個基點，升至2014年以來新高。10年期美債收益率與2年期收益率的差值一度走闊至0.5%。

為何全球債市集體暴動？華爾街見聞會員專享文章此前提到，最近兩天美聯儲重量級官員，特別是有投票權的官員相約一起力挺美國經濟並重申漸進加息目標。

尤其是美聯儲主席鮑威爾稱，“經濟非常弱的時候，我們確實需要相當寬鬆的低利率，現在再也不需要，它們再也不適合了。”他還提到，美聯儲預計到2020年時失業率都不足4%，不認為美聯儲對經濟的預期“太美好而不能實現”。

在美聯儲重量級高官密集講話的同時，美國公佈的資料也非常搶眼。美國9月ADP就業資料大幅好于預期，增加 23萬人，預期 18.4萬人，前值由 16.3萬人修正為 16.8萬人。

來源: 華爾街見聞