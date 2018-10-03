【華冠投顧】「無常」來時重「應變」，無我+順勢操作自然能輕鬆賺!!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：6547 高端疫苗、8044 網家、3406 玉晶光、2027 大成鋼、6182 合晶

經過昨日台股開高走低、大跌 132 點的震撼教育後…… 國際利空仍不斷的開始來淬鍊。中美貿易戰協議遙遙無期，巴西和印度也開始面對川普的貿易砲火。義大利預算案不願配合歐盟要求，使倒債風險增加，引發股債兩市現雙殺。印尼盾持續貶值創近 20 年來新低，引發新興國家貨幣競貶危機，讓今日台股持續殺聲隆隆！！今日控盤者只能護住權王 2330 台積電，不讓大盤跌的太難看，所以台塑四寶及金融大軍多拉回修正，大盤指數跌破季線、月線、半年線，暫守年線。收盤下跌 55 點，成交量 990 億！OTC 則是慘不忍睹！！過去跌深反彈的被矽晶圓、被動元件等族群持續大跌甚至再破底，收盤大跌 1.23%，成交量 252 億。合計上漲檔數 375 家，下跌檔數 1,021 家……

【跌深反彈股彈完再破底】

矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶、3707 漢磊、3016 嘉晶、3532 台勝科（破底）。

被動元件 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、3090 日電貿、6173 信昌電、2456 奇力新、2478 大毅、8043 蜜望實等，大跌並全部破底了！

光學鏡頭 3406 玉晶光跌停 + 破底、3504 揚明光（破底）、4976 佳凌（破底）。

【強勢族群漲多拉回】

風電概念股 2027 大成鋼（利多大跌近 8%）、8415 大國鋼、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2208 台船、8463 潤泰材、9958 世紀鋼等。

比特幣概念 2425 承啟、6150 撼訊。

其他族群如 5269 祥碩、1597 直得、1539 巨庭、2345 智邦、3035 智原、2388 威盛、2458 義隆、3653 健策、2368 金像電等……

盤不好時，生技股成為資金避風港…… 如 6547 高端疫苗、8279 生展、6492 生華科、6461 益得、4726 永昕、1701 中化、4114 健喬、4119 旭富等…… 但部分個股成交量不滿千張比較少。8044 網家在打底數月後，今日出量攻上漲停板，為少數亮點……

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最後祝大家明日操作順利！！！

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