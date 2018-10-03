外資力挺喊多 惟受AMD下挫影響 祥碩股價不給力

雖然有外資今日釋出預估祥碩 (5269)9 月業績可望創下單月歷史新高，並預期該公司今年可以繳出每股獲利 15.7 元以上的好成績等訊息；雖有外資力挺，但由於祥碩近來股價與 AMD 聯動性高，受昨晚 AMD 股價下挫影響，今日祥碩股價開盤後表現相當疲弱，甚至一度下跌 35 元，最低價位打到 471 元。受惠於英特爾桌機 CPU 供應吃緊，主機板製造商增加對於晶片組的拉貨，加上英特爾近期 CPU 的晶片組可能以 22 奈米製程出貨量居多，主板須搭配祥碩的分離元件解決方案，為此，預估祥碩 9 月營收上看 4.15 億元，創單月歷史新高，至於 10、11 月營收預期也有 4 億元以上水準。



而今年祥碩每股淨利可達 15.7 元以上，明年獲利有望倍增，營收也會超過 56 億元，至於後年每股獲利則是 53 元起跳；因看好祥碩營運成長動能，遂有外資喊進祥碩，尤其強調，祥碩股價一旦回檔都是買點，但此消息一出，今日祥碩股價表現卻相當不給力。