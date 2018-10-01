【IPO追蹤】兗煤(01171-HK)：兗煤澳洲遞交聆訊後資料

兗州煤業股份(01171-HK)公布，董事會欣然宣佈，其獲兗煤澳洲通報，兗煤澳洲已就擬議雙地上市向聯交所遞交聆訊後資料。

兗煤澳洲按總煤炭儲量及可售煤炭產量計，該集團為澳大利亞最大的專營煤炭生產商，自2012年起於澳交所上市。於所有的澳大利亞煤炭生產商中，兗煤澳洲就該等上述指標排名第三，僅次於Glencore及BHP。

兗煤澳洲的主要業務活動是生產供亞洲市場發電和鋼鐵行業用的動力煤及冶金煤。

於2018年6月30日，兗煤澳洲擁有所有權權益及經營的煤礦、 中山及Watagan煤礦合計擁有煤炭儲量1,710百萬噸、可售煤炭儲量1,218百萬噸以及探明及控制煤炭資源量5,414百萬噸(均按100%基準計)，而按應佔份額基準計，我們於該日期擁有煤炭儲量1,178百萬噸、可售煤炭儲量837百萬噸以及探明及控制煤炭資源量3,964百萬噸。兗煤澳洲於2017年及截至2018年6月30日止六個月分別銷售19.3百萬噸及16.2百萬噸煤炭產品，並分別呈報持續經營收入2,601百萬澳元及2,347百萬澳元。

路透早前報道，兗煤澳洲計劃集資約6億至8億美元(約46.8億至62.4億港元)。遞交聆訊後資料顯示，兗煤澳洲是次來港作兩地上市，集資所得將用作償還該集團於銀團融資下的未償還債務及可能用於償還無抵押關聯方貸款、將用於為潛在收購撥資、將用於為收購非法團莫拉本合營企業額外4%的權益提供資金，以及將用作營運資金及一般企業用途。

今年7月兗煤澳洲還提出35併1的併股計劃，提請股東批准。其大股東兗州煤業(01171)稱計劃予以支持。兗煤澳洲稱，現有股東將有機會投資與香港上市交易同時進行的增資計劃。不過，該公司補充稱，增資計劃細節尚未敲定。兗煤澳洲指出，儘管增資會導致兗煤的股權攤薄，但預計它仍將是兗煤的子公司。