中原：預計9月買賣約1,300宗 為四個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至9月26日，2018年9月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,108宗，總值157.4億元。預期整月一手約有1,300宗及170.0億元，將較8月的1,475宗及180.8億元，分別下跌11.9%及6.0%。估計一手數字為2018年5月的747宗及132.7億元之後，創四個月新低。雖然一手買賣回落，但大型新盤銷售理想並陸續登記，帶動一手市道維持逾一千宗水平。

截止至9月26日，2018年9月份暫時登記宗數最高的新盤為南昌站匯璽II，錄466宗，總值68.07億元。其次是元朗Grand YOHO二期，錄133宗，總值16.92億元。元朗峻巒2C期PARK YOHO Milano錄112宗，排名第三位，總值8.80億元。將軍澳日出康城6期LP6已經開始登記，暫錄58宗，總值4.06億元。

按季方面，截至9月26日，2018年第三季一手私人住宅買賣合約登記暫錄4,322宗，總值686.6億元。預計整個第三季有4,510宗及700.0億元，將較第二季的4,901宗及689.2億元，分別下跌8.0%及微升1.6%。估計一手金額將為2017年第二季的880.9億元之後，創五個季度新高。

