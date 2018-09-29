深圳國際(00152-HK)附屬梅林關地塊引入萬科(02202-HK)

深圳國際(00152-HK)公布，於2018年9月28日，該公司全資附屬新通產、該公司擁有約52%權益的深高速(00548-HK)(600548-CN)、該公司間接持有附屬聯合置地及萬科企業訂立增資協議，據此，新通產及深高速有條件同意萬科企業(02202-HK)(000002-CN)向聯合置地注資29億元人民幣(約33.33億港元)。

於增資事項完成後，新通產公司、深高速及萬科企業將分別持有聯合置地公司35.7%、34.3%及30%股權。訂立增資協議的原因及好處梅林關城市更新項目擬建成物業的市場評估價值逾百億元人民幣，其經營管理狀况將會對該集團財務狀况和經營成果產生積極影響。董事會認為通過聯合置地公司增資的方式引入專業地產開發商萬科企業作為戰略投資者，可以進一步增强該集團在開發大型綜合房地產項目的信心及提升項目管理質量及項目整體回報。

聯合置地公司持有該集團於梅林關城市更新項目地塊的土地使用權並正進行項目的開發。梅林關城市更新項目地塊緊鄰深圳市中心區域的福田區，是市中心的功能拓展區以及城市重點發展區域，地理位置優越，具有較好的投資價值和增值空間。梅林關項目地塊已轉型升級為計容建築面積約48.6萬平方米的綜合開發項目，將建有包括住宅、商業、辦公、商務公寓以及公用配套設施等。梅林關城市更新項目分三期開發，目前該項目的前期工作基本完成，並已委託萬科企業進行項目的代建管理。項目已全面施工建設，力爭在2019年達到部份銷售的目標。