人民幣收跌至近一個半月新低 長假前客盤購匯仍偏多

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周五收跌，與中間價均創近一個半月低位。9月人民幣累計跌0.75%，為連續六個月下跌，創匯率並軌以來最長月跌勢。交易員稱，受疲軟歐元表現影響，美指站穩95上方，部分加劇看貶人民幣預期，十一長假前客盤購匯仍不少，但大行維穩力度亦較強，短期人民幣明顯偏離當前波動區間可能性並不大。

他們並表示，臨近國慶長假機構持倉和交易意願不強，而客盤購匯尤其是個人購匯明顯增加；中美貿易戰對匯市的影響不斷減弱，但後續若中國經濟數據下滑，則可能會施壓人民幣；市場謹慎關註十一長假期間海外市場諸多不確定性可能對匯率造成的影響。

“最近人民幣走勢比較獨立，大方向還是看區間，明顯升值或者貶值都不是管理層希望看到的，”一中資行交易員稱，“當然管理層也不會死守某一個點位，估計6.9-6.95應該是管理層機動防守的區間。”

另一中資行交易員表示，人民幣不會實質性跌破6.9元關鍵位置，這一波完全是客盤購匯推動的，而自營不會在十一長假之前做大交易。

另有交易員稱，最近油價上漲，令油盤購匯資金增加，亦一定程度施壓人民幣匯率，但整體市場相對平靜。數據亦顯示，美元/人民幣期權隱含波動率看，未來人民幣大幅波動的預期不斷降低。

全球匯市方面，歐元周五跌至11日低點，部分投資者認為意大利政府隔夜達成的預算目標不符合歐盟要求。意大利預算爭執給近期歐元兌美元的走強勢頭劃上句號。

“歐元匯率對財政因素以如此明顯的方式作出突然反應，確實令人意外，”德商銀行駐法蘭克福匯市策略師Ulrich Leuchtmann說，“但市場人士目前正期望歐洲央行利率正常化，...這是歐元現在仍大致強勁的原因。”

路透北京/上海9月28日