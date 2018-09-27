【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美股週三下跌影響，加權指數今日小幅開低後陷入整理，不過聯準會升息利多金融股，富邦金及中信金領漲族群，在摩台拉高結算下，傳產權值股以及電子三雄台積電、鴻海及大立光也同步走高，加權指數收盤上漲 60 點，不過期貨於尾盤遭遇賣壓，逆價差擴大到 52 點。

《國際金融市場焦點分析》

富時指數正式宣佈納入 A 股，加上昨日 MSCI 宣佈明年將把 A 股納入比重調高至 20%，不過受到短期利多出盡影響，導致今日 A50 指數及上證指數呈現下跌，其中，A50 指數由新華保險、京東方及上汽集團等大型權值股領跌下呈現下跌走勢；日圓由跌轉升，發那科、東京科創及信越化學等出口類股受到日圓由跌轉升影響呈現弱勢，拖累今日日經 225 指數呈現下跌。

《國際商品市場焦點分析》

昨日 EIA 公佈原油庫存數據顯示，原油庫存增加 190 萬桶，市場預期下滑 130 萬桶，EIA 汽油庫存數據增加 150 萬桶，產能利用率則下滑至 90%，顯示目前煉油廠將進入歲修，對於原油庫存將逐步下滑下，帶動原油下跌，不過今日早盤原油在美國能源部長表示釋放戰略庫存僅存在短期效應，而美國目前不考慮釋出戰略庫存影響下，導致輕原油期貨及布侖特原油期貨呈現上漲格局。

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