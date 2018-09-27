中原地產：美國加息0.25厘U+A0 香港私樓住戶維持供樓健康水平

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今日美國聯邦儲備局宣佈加息0.25厘，本港大型銀行跟隨上調最優惠利率(P)，但只加息八分一厘，可見銀行資金充裕。加息後供樓負擔繼續維持四成以下健康水平，因為市民的薪金普遍增加，供樓能力相對提升，加上近期樓價開始出現調整，有助舒緩市民的置業壓力。即使今年美國再加息一次四分一厘，本港的利率仍屬偏低水平，相信供樓負擔比率會保持於25%到45%健康水平之內。

私樓住戶的供樓負擔比率是根據一個建築面積為六百平方呎的單位，現居私樓的家庭月入中位數38,500元，最新樓價指數(CCL Mass)188.91點，以及金管局2018年7月份的平均按揭成數47.1%，還款期320個月計算。2018年8月份以最優惠利率(P)掛勾的平均按揭利率暫時為2.15厘。9月份以P按為基準的供樓負擔比率錄38.6%。如果加息0.125厘，即P按息上調至2.275厘，供樓負擔比率將上升至39.2%，比率增加0.6個百分點。加息後每月供款額將由14,877元上調至15,103元，增加226元。加息後的負擔比率維持在四成以下，屬合理健康範圍，顯示加息0.125厘，對長遠供樓負擔影響輕微。

若以六成按揭，二十年還款期計算。2018年8月份以銀行同業拆息(HIBOR)掛勾的平均按揭利率暫時為2.15厘。9月份以H按為基準的供樓負擔比率為61.5%。加息0.125厘後，供樓負擔比率將上升至62.2%，比率增加0.7個百分點。另外，今年9月份以P按為基準的供樓負擔比率錄61.5%，加息後比率將上升至62.2%，增加0.7個百分點。

每月供款額方面，以二十年還款期計算。加息0.125厘後，每借貸100萬元，P按的供款將每月增加60元。若加息0.25厘後，供款將每月增加120元。