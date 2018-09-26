【異動股】保險板塊不斷走高 中國太保(601601-CN)漲近4%

今日早盤，保險板塊不斷走高，截止發稿，中國太保(601601-CN)漲3.72%報35.68元，中國人壽(601628-CN)漲2.37%報22.44元，西水股份(600291-CN)、天茂集團(000627-CN)、中國平安(601318-CN)、新華保險(601336-CN)均上漲超1%。

消息面上，MSCI今日宣佈，明晟公司(MSCI)建議將MSCI中國A股大盤股納入因子從5%提升至20%，這將分兩階段進行——2019年5月半年度指數評估和2019年8月季度性指數評估。增加中國A股中盤股證券，納入因子為20%，在2020年5月半年度指數評估報告一步實施。此外，全球第二大指數公司富時羅素將在週四，宣佈是否將中國A股納入其指數體係。

截至9月21日，上市險企全部公佈了1-8月保費收入，山西證券表示，保險行業馬太效應進一步顯現，中國平安以原保險保費收入幾乎同比增長20%的增速再次在行業中領跑。上市險企目前來看，壽險業務增長較為明顯，通過不對加大保障型產品銷售推動新單價值率提升，有利於彌補一部分新單銷售缺口。根據數據顯示，去年三季度是各大保險公司衝刺階段，三季度結束之後全年任務基本完成，因此高基數效應可能會使今年三季度新單銷售增速承壓。然而，由於今年開門紅不利，因此四季度保險公司還需要做最後的衝刺，我們認為，行業四季度同比增速應該會迎來重大拐點。