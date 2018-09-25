【顧德投顧】各國各自國家風險﹐對其他市場影響不大,台股後續偏多

◆盤勢分析

昨日中秋節, 台股休市, 但是港股與美股的走勢偏弱, 美股是因司法部副部長辭職, 引發市場擔憂, 因為與川普通俄門相關, 可能後續會傳出對川普執政不利的消息, 但是相關傳聞其實已經很長一段時間, 一直沒有關鍵性的證據, 只是不斷造成市場波動, 老師覺得反而比較像是美國漲多回檔, 消息面影響應該不大, 另外一個就是廣東傳出要取消預售屋制度, 導致香港股市下跌, 但是大陸政府有出面否認, 表示只是諮詢各地方政府對於取消預售屋制度的意見, 不過即使如此, 也是影響今天陸股的走勢, 但老師覺得這也是短期漲多找理由拉回, 所以對台股的影響不大, 這邊還是偏多操作, 但是建議投資人要挑產業來操作, 如果該產業已經出現走空, 就建議投資人停損, 而不是加碼買進, 除非該產業走多, 不然就都不去做多, 避免反彈不成, 套牢的資金越來越多

但是台股大盤也不是從此一帆風順, 老師認為未來兩個月後台股還是會跌破一萬一, 回到過去的大箱型整理, 所以在這波偏多的情況下, 應該要把握一下還在偏多的產業, 賺錢回來, 準備布局年底的大跌行情, 別忘了聯準會 12 月還可能升息

王閔生 分析師

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